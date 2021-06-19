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借詩暗諷習近平？美團CEO王興傳被警告要保持低調

中國新聞組／北京19日電
反壟斷浪潮下，美團總裁兼CEO王興被點名監管。圖為王興2018年9月20日在香港交易所為美團上市敲鐘。（路透資料照片）
反壟斷浪潮下，美團總裁兼CEO王興被點名監管。圖為王興2018年9月20日在香港交易所為美團上市敲鐘。（路透資料照片）

本報系聯合報報導，反壟斷浪潮下，被中央點名監管的美團總裁兼CEO王興，深夜轉貼唐詩「焚書坑」，引發熱議，外界擔心他步馬雲後塵，被秋後算帳。不過，彭博社引述消息指，中國政府曾因此約談美團和王興，但目前無意對他採取進一步行動，只警告他要保持低調。

馬雲敢言，被反壟斷監管祭旗，引發王興5月中在他創立的「飯否」平台上，引用了唐朝詩人章碣所作的「焚書坑」：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」

王星的舉動被外界視為是在暗諷中國政府。許多人解讀為，影射國家主席習近平打擊科技業壟斷的系列行動，並將「王興抄詩」和「馬雲演講」相提並論，也暗指美團當下深陷困境之嫌。

引發熱議後，王興隨後刪除貼文，稱發詩是為提醒自己，最大的敵人可能不是競爭對手，而是沒有關注到的公司和模式。

由於美團與餓了麼幾乎壟斷大陸外賣市場，近年來美團更加碼布局新業務，押注社區團購、出行、無人配送等領域，市場監管總局因此對美團涉及「二選一」、「壟斷定價」、「大數據殺熟」、「壓搾商家、騎手」等立案調查。

王興引詩有感而發後，外界擔心被秋後算帳，彭博社引述知情人士指，中國官員近日召見王興，監管部門傾向放他一馬，要他避免做出引人注目舉動，或至少暫時如此。因為他們不想傳達一個印象，即每一次輕微的違法行為都可能導致可怕的後果，只約談警告他要保持低調。

路透向美團尋求置評，但未獲回應。

彭博社報導，中國政府為對國內蓬勃發展的網路平台經濟加強監管，4月對美團展開反壟斷調查。

中國 馬雲 習近平

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