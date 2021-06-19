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WSJ：中國加強監管網路公司反壟斷 約談查帳收集電郵

記者蔡敏姿／北京19日電
滴滴出行也遭到反壟斷調查。（路透資料照片）
滴滴出行也遭到反壟斷調查。（路透資料照片）

華爾街日報(WSJ)引述消息稱，中方監管機構擴大對數十家中國網路公司的審查力度，不僅約訪公司高層，還下載合約和財務紀錄，以確保其不存在反壟斷違規行為。

知情人士透露，近幾周，中國反壟斷監管機構、網路監管部門和稅務機關等政府機構的工作人員突然走訪一些公司，進行現場調查，向部分高層詢問公司情況，並下載合約和財務記錄，還收集電郵和內部通信。

知情人士稱，參與調查的包括國家市場監督管理總局、國家網信辦和國家稅務總局。

其中，上周中國網路叫車平台滴滴出行在首次公開發行（IPO）招股書顯示，已完成中方監管機構4月責令的自檢自查，監管機構還包括現場檢查。

知情人士稱，這些行動是之前中國監管審查的部分延伸。今年4月，中國有關部門約談34家科技公司，要求進行自檢自查。一個月後，中國國家市場監督管理總局還與省級監管機構召開一次會議，要求他們跟進調查。

這34家公司包括字節跳動、美團和騰訊。報導稱，中方監管審查並不一定意味這些公司將面臨處罰。

中國官方對大型科技企業的審查尚未結束，從最初瞄準網路巨頭的反競爭行為，如今發展成為更廣泛的行動，開始清理整頓中國快速增長的科技行業的營運。

官方監管工作緊鑼密鼓，似乎每周都在約談科技公司，批評不當或虛假價格、侵害用戶隱私等違規行為。上月，監管部門點名105款App非法收集和使用個人數據，並命令這些公司在三周內解決問題，否則將面臨法律風險。

去年底來，官方一直在打擊中國網路巨頭的反壟斷行為。今年4月，在反壟斷調查中對阿里巴巴集團開出天價罰款。隨後，中國國家市場監管總局4月13日會同中央網信辦、稅務總局召開「互聯網平台企業行政指導會」，約談34家互聯網平台企業，要求「充分發揮阿里案的警示作用」，並要求各平台在一個月限期內全面自查、徹底整改。

被約談的34企業中有騰訊、百度、滴滴、京東、美團、新浪微博、字節跳動、拼多多、攜程、蘇寧易購等。

騰訊遭反壟斷調查。(中新社資料照片)
騰訊遭反壟斷調查。(中新社資料照片)

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