日漫「鋼之鍊金術師」作者舊作惡搞毛澤東 中網友抵制

「RAIDEN-18」第三話的內容，把前中國領導人毛澤東畫成殭屍。（取材自微博）

知名日本 漫畫「鋼之鍊金術師」（簡稱「鋼鍊」）作者荒川弘的另一短篇作品「RAIDEN-18」，日前發行單行本，但因把前中國 領導人毛澤東畫成殭屍，引起中國網友強烈的抵制與不滿。

香港01報導，荒川弘自2001年開始連載的漫畫「鋼鍊」，至今剛好滿20周年，日本推出相關慶祝企劃，消息傳出後吸引許多粉絲關注。

另外，荒川弘過去也有創作許多短篇作品，其中有篇於2005年發表的短篇漫畫「RAIDEN-18」，最近引起中國網友討論。該漫畫曾於2005年8月、2006年1月、2011年1月、2021年2月以不定期連載的方式發表在月刊。而於「鋼鍊」推出20周年紀念的2021年6月，「RAIDEN-18」也剛好推出連載以來的第一本單行本。

由於「RAIDEN-18」發行單行本，讓許多網友、「鋼鍊」的粉絲發現，其第三話（刊載於2011年1月月刊），竟有把毛澤東畫成殭屍的內容。毛澤東不僅被惡搞，頭上還貼著「敕令廁所在哪裡呢？」的符咒，被打敗時還喊著「大躍進」。不少網友認為，日本身為二戰侵略國，其在戰爭犯下的罪行，沒有資格諷刺中國與毛澤東。

而在荒川弘的「RAIDEN-18」前，知名少年漫畫「我的英雄學院」也因反派涉及中日韓之間的敏感歷史—日本帝國的731部隊，引起中韓網友大量負評。

不過，近年中國網友社群 龐大的影響力，同時溯及既往的「查找」辱華證據，同樣引發討論。例如有網友指出，此次荒川弘引發爭議的作品是十年前在月刊連載，今年6月才集合起來出版，這樣的作為是不是「回到過去時空貼標籤」。此外，針對許多比較激烈地針對漫畫家的言論，也有網友提到，荒川弘是可算是中國迷，亦曾來中國旅遊，希望這樣的爭議不要導致針對其所有作品的封殺或舉報。