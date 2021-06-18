我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：緊急食物補助申請難度恐變高

秘魯驚見新變種病毒傳29國 傳播力和抗藥性恐更強

濟南夫妻買「愛情保險」 3年沒離遭拒賠2.3萬 法院判決出爐

中國新聞組╱綜合報導
粉色「愛情保險」憑證上寫著「對於世界而言，你是一個人。但是對我而言，你是整個世界」。（取材自齊魯晚報）
粉色「愛情保險」憑證上寫著「對於世界而言，你是一個人。但是對我而言，你是整個世界」。（取材自齊魯晚報）

買一份愛情保險，如果三年之內不離婚就能得到賠付？濟南一對夫妻2016年購買了愛情保險，合同約定只要兩人三年內持續存在婚姻關係，就可以拿到2.3萬元賠付。合同到期後，這對夫妻未得到保險公司賠付，多次溝通未果，將保險公司訴至法院。法院判定保險公司應該依法履約，引發網友熱議。

環球網報導，徐先生和張女士結婚時，在某保險公司購買了一份「附加婚姻津貼保險」，起止日期為2016年11月4日至2019年11月3日。按照保險合同約定，徐某購買的這份愛情保險，如果在保期內主險沒有出過險，而且保期內與保險合同上的「指定心上人」持續存在婚姻關係，那麼徐某就可以得到2.3萬餘元賠付。這張充滿浪漫氣息的粉色保險憑證上還寫著浪漫宣言：「我用誓言將你我的愛鎖進全世界。」

然而，合同到期後，徐某卻沒有如願得到保險公司的賠付。多次溝通未果後，徐某一怒之下將保險公司訴至濟南市高新區法院，要求保險公司履行約定。

法庭上，徐某出示了結婚證原件，稱其伴侶有事不能到庭。然而，保險公司卻辯稱，徐某的婚姻關係已經結束。濟南市高新區法院調解員第一時間連線徐某與配偶的婚姻登記機關——濟寧市某縣民政局婚姻登記處工作人員，工作人員回應，徐某2018年曾到法院起訴離婚，但當時法院經審理判定不准徐某與伴侶離婚，且雙方均未上訴。因此，婚姻關係並未結束。

據報導，法院速裁團隊法官10分鐘就結束庭審，判定被告某保險公司應該依法履約。保險公司接到速裁判決書時當即表示履行，全額將保險金打款至徐某名下。

保險

上一則

華爾街日報：中方監管機構擴大對數十家網路公司審查

延伸閱讀

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任
伊州電子自動查驗車保7月啟用 無車保將吊扣車牌

伊州電子自動查驗車保7月啟用 無車保將吊扣車牌
李英愛曝光10歲龍鳳胎 空靈氣質複製媽媽美貌

李英愛曝光10歲龍鳳胎 空靈氣質複製媽媽美貌
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
北京一清華學霸婚禮賓客的高考分數均分680分，網民形容婚禮秒變「凡爾賽」現場。（視頻截圖）

清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會

2021-06-11 11:00
「祝融號」火星車變萌了，有圓圓大眼和一對翅膀。(新華社)

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

2021-06-11 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快