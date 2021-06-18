濟南夫妻買「愛情保險」 3年沒離遭拒賠2.3萬 法院判決出爐

粉色「愛情保險」憑證上寫著「對於世界而言，你是一個人。但是對我而言，你是整個世界」。（取材自齊魯晚報）

買一份愛情保險 ，如果三年之內不離婚就能得到賠付？濟南一對夫妻2016年購買了愛情保險，合同約定只要兩人三年內持續存在婚姻關係，就可以拿到2.3萬元賠付。合同到期後，這對夫妻未得到保險公司賠付，多次溝通未果，將保險公司訴至法院。法院判定保險公司應該依法履約，引發網友熱議。

環球網報導，徐先生和張女士結婚時，在某保險公司購買了一份「附加婚姻津貼保險」，起止日期為2016年11月4日至2019年11月3日。按照保險合同約定，徐某購買的這份愛情保險，如果在保期內主險沒有出過險，而且保期內與保險合同上的「指定心上人」持續存在婚姻關係，那麼徐某就可以得到2.3萬餘元賠付。這張充滿浪漫氣息的粉色保險憑證上還寫著浪漫宣言：「我用誓言將你我的愛鎖進全世界。」

然而，合同到期後，徐某卻沒有如願得到保險公司的賠付。多次溝通未果後，徐某一怒之下將保險公司訴至濟南市高新區法院，要求保險公司履行約定。

法庭上，徐某出示了結婚證原件，稱其伴侶有事不能到庭。然而，保險公司卻辯稱，徐某的婚姻關係已經結束。濟南市高新區法院調解員第一時間連線徐某與配偶的婚姻登記機關——濟寧市某縣民政局婚姻登記處工作人員，工作人員回應，徐某2018年曾到法院起訴離婚，但當時法院經審理判定不准徐某與伴侶離婚，且雙方均未上訴。因此，婚姻關係並未結束。

據報導，法院速裁團隊法官10分鐘就結束庭審，判定被告某保險公司應該依法履約。保險公司接到速裁判決書時當即表示履行，全額將保險金打款至徐某名下。