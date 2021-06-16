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吃鍋作文「蟑」深圳男詐海底撈 1天2場自導自演

中國新聞組╱廣州16日電
圓圈處的黑色物體就是男子事先準備的蟑螂。(視頻截圖)
圓圈處的黑色物體就是男子事先準備的蟑螂。(視頻截圖)

深圳一名蔡姓男子日前自稱在海底撈吃到蟑螂並向商家索賠，對方抱著息事寧人的態度向他賠償了1800元（人民幣．下同，約281美元）。但事後店員查看閉路電視片段發現事有蹊蹺，隨即報警。原來，蔡男在餐桌上發現蟑螂一事是自導自演，他一日敲詐兩家火鍋店，最終因敲詐勒索被行政拘留。

影音來源：YouTube

香港01引述深圳新聞網等媒報導，據海底撈女店員小英憶述，當日蔡男獨自前來用餐，點了一大桌子菜，他從湯底中撈出一隻蟑螂質問她「怎麼回事」。小英當下表示給蔡男免單，但蔡男卻要求賠付1000元（約156美元），還不耐煩叫囂要打投訴電話，最終店長同意賠償。

報導指出，海底撈值班經理溫歡歡通過監控看到顧客手裡拿了東西，在左手遞右手的過程當中，東西直接掉到了桌子上；然後又看了周邊的環境，立馬用手機擋住，又換到右手，在下青菜的時候，一起把這個「東西」丟到鍋裡面。

深圳龍崗警方獲報後迅速偵查，經向店員了解情況並反覆查看店內視頻，發現該男子在用餐過程中的表現確實很怪異，於是逮捕蔡男。

男子故意放蟑螂向海底撈敲詐。(取材自中國青年報)
男子故意放蟑螂向海底撈敲詐。(取材自中國青年報)

據報導，蔡男向警方供稱，他此前從事餐飲行業，知道如果客人在店內食物中發現蟲之類的異物，店家都會免單賠錢息事寧人；在用餐前將一隻死蟑螂藏在褲袋，等吃飽喝足後就開始實施這場「自導自演」的劇目。

據悉，事發當晚，蔡男還在另一間海底撈以同樣手法敲詐了800元（約125美元），兩次共獲利1800元，他最終因敲詐勒索被警方行政拘留。

海底撈先前才因為店內監控過多引發侵犯隱私的疑慮，當時公司回應是為了防止人用餐時刻意「碰瓷」，沒想到沒過多久就成功逮住「蟑螂客」。網友嘆「海底撈那個攝像頭密度也敢作案」，「真是想錢想瘋了」。

網友嘆「海底撈那個攝像頭密度也敢作案」，「真是想錢想瘋了」。(取材自中國青年報)
網友嘆「海底撈那個攝像頭密度也敢作案」，「真是想錢想瘋了」。(取材自中國青年報)

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