又見震樓器擾鄰 滬男有家10個月歸不得

震樓器製造的噪音讓人十分困擾。圖為示意圖。（取材自東方網）

上海市李先生指控鄰居陳先生，不但安裝了四個攝像頭直對自己家，嚴重侵犯隱私 ，而且還使用震樓器製造噪音，吵得他有家不能歸，在外租房度日。李先生一氣之下向陳先生提告，法院判決陳先生拆除四處攝像頭，並賠償李先生租金 6萬餘元（人民幣，下同，約9368美元）。

上海法治報報導，李先生和陳先生原來是上下樓的鄰居，因為公共樓道通風等問題，雙方素有積怨。陳先生安裝四個攝像頭，鏡頭對著李先生的臥室、淋浴間拍攝，嚴重侵犯他的隱私。

為此，李先生多次與陳先生協調，陳先生不但拒絕配合還將他打傷。後李先生報警，警察 上門交涉，陳先生雖口頭答應，但事後又重新安裝攝像頭，並在家中安裝震樓器製造噪音，遭到多處居民報警投訴。

李先生表示，陳先生使用震樓器24小時製造噪音長達十個多月，不堪忍受噪音，他與家人不得不在外另行租房。李先生氣憤地說：「我們被逼得有家不能歸，在外租房度日。」

無奈之下，李先生起訴陳先生，要求拆除攝像頭，並賠償他十個月的租金損失。

法院認為，陳先生於外牆外及樓道處安裝多處攝像裝置，已嚴重侵害李先生隱私。至於噪音問題，也確認是由陳先生惡意在自家房屋內安裝震樓器產生。所以法院判決陳先生拆除四處攝像頭，並賠償李先生租金6萬餘元。

陳先生不服提起上訴，二審法院維持了原判決。