殺人犯躲精神病院「裝聾作啞1年」 一開口就落網

欽某全涉嫌一宗16年前的命案。（取材自寧波晚報）

彷彿電影 情節，浙江寧波市一名通緝犯去年4月躲進當地一間精神病院，偽裝聾啞人長達一年多。不過他近日終於忍不住，向院友吐露身分；沒想到院友只是間歇性發病，之後更用紙筆記下他的名字交給醫生。警方調查之下，發現這名假精神病患涉嫌一宗16年前的命案。

都市快報報導，去年4月，這名嫌犯因被通報在寧海躍龍派出所轄區內乞討流浪，被誤以為聾啞人或精神病患，由寧海同瑞醫院收治。去年11月，這名嫌犯被以「寧某宜」之名登記戶籍。

或許是法網恢恢，「寧某宜」有日與院友聊天時，透露自己是湖南人，更講出自己及家人的姓名。該名院友其實是間歇性精神病患者，清醒後將聽到的名字用紙筆記下，報告醫生。

警方輾轉接獲消息後，調查之下發現「寧某宜」可能是在逃疑犯，涉及湖南洪江一宗命案。警方早前傳喚嫌犯到案，審訊之下，他才承認自己叫「欽某全」，曾於2005年8月與當地鐵 路工程包工頭發生矛盾，殺死對方後逃跑。2012年，他曾被警方拘留，因身分無法查清，後被教育 釋放，一直在外流浪。

據報導，欽某全待在寧海縣6年，一直在當地免費互助素食餐廳「雨花齋」用餐，義工回憶，欽某全很有禮貌，雖然可看出他沒什麼文化，但其他方面都正常，沒想到竟是殺人犯。目前，欽某全已被移交湖南洪江警方處理。