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中國清X大學、中X大學畢業生組團開發投資APP 詐騙逾億

中國新聞組／北京14日電
手段高技術、成員高學歷，尤其是中國第一梯隊計算機系研究生的身分，是這起案件的特點。（取材自量子位）
手段高技術、成員高學歷，尤其是中國第一梯隊計算機系研究生的身分，是這起案件的特點。（取材自量子位）

公安部網安局日前公布一則重大網路投資詐騙案，涉及超過1億元，而犯罪的主角竟然多來自清X大學、中X大學等名校畢業生。

證券時報網報導，2020年末，浙江寧波慈溪的劉女經好友推薦，下載一款名為「富強證券」的投資App。看著帳戶裡不斷上漲的數字，劉女在短短的10天時間裡，接連充值18萬元。然而當她申請提現的時候卻發現不能操作，又過了一陣子，竟然連App也無法打開，劉女驚覺受騙，立馬報警。

所謂跑分平台，是給境外網絡詐騙團伙提供「洗錢」服務。（取材自量子位）
所謂跑分平台，是給境外網絡詐騙團伙提供「洗錢」服務。（取材自量子位）

接到報案後，民警鎖定一個為境外詐騙集團開發和製作非法App的犯罪團伙。2020年12月，民警在湖南等地抓獲彭某等3名嫌犯，扣押手機30餘部，繳獲違法App源代碼10餘套。

警方表示，該團伙成員均為清X大學、中X大學等頂級重點大學計算機系研究生，技術實力處於行業第一梯隊，實屬高端人才。調查發現，他們通過基礎源代碼，可以分裂出多個投資詐騙類App，甚至可以做到「騙完一人即拋棄整個App」！

據警方調查，涉案人員還自行搭建了多個「跑分」平台，為境外網路詐騙團伙提供跑分業務，即俗稱的「洗錢」。被這個團伙坑過的受害人遍布全國，涉案金額超1億元。

目前，案件還在進一步調查中。

App 詐騙集團 投資

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