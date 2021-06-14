毒蘑菇偽裝成巧克力 誘騙年輕人 遍及31個省市

裸蓋菇磨碎後與巧克力混合製作成含毒品裸蓋菇的巧克力。（取材自齊魯晚報）

山東省煙台市公安局日前破獲一起致幻毒蘑菇偽裝成巧克力網上販賣的案，共抓獲109名嫌犯，繳獲大批致幻類毒品 裸蓋菇、毒蘑菇巧克力、大麻 及大麻巧克力等。

綜合媒體報導，該販毒團伙遍及31個省、市、自治區，集種植、製造、販賣於一體網路製販毒品，並有從美國向中國 境內走私毒品的通道。該案據稱是目前中國單案繳獲毒品裸蓋菇數量最大的案件。

報導說，裸蓋菇中含有的毒品成分賽絡新和賽洛西賓，是國家管制的一類精神藥品，醫學上用於麻醉手術。毒品裸蓋菇致幻性強，短時間內能迅速作用於人的神經系統，使人對周圍感知無限放大，極易產生沮喪、悲傷甚至憤怒的情緒。

毒品裸蓋菇。（取材自齊魯晚報）

該犯罪團伙為改善食用毒品裸蓋菇的口感，吸引那些好奇心強、喜歡嘗試新鮮事物的青少年，將曬乾的裸蓋菇磨碎後與普通巧克力混合，偽裝成外觀精美的巧克力在網上販賣，毒品裸蓋菇變身毒巧克力，「每塊毒巧克力賣75元，含有1.5克裸蓋菇。」改頭換面後的毒品成為音樂派對、夜店中的「新寵」。

緝毒民警追踪一年多，摸出了一個以青少年為主要消費群體，通過互聯網進行毒品交易，涉及新型致幻類毒品裸蓋菇、大麻、 LSD（郵票）的特大製販毒網路。

緝毒民警表示，該案以國外非法網站為交易平台，以比特幣等虛擬貨幣為支付手段，通過物流寄遞渠道進行毒品販賣，手段新穎，跨境販毒，涉及毒品種類新且隱蔽性強，涉案人員多為青年人。