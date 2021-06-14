5000米下廢礦井「挖金」 4男窒息喪命

河南靈寶市官方通報稱，事發礦井已關閉多年。（取材自上游新聞）

4名陝西籍工人3日向家人表示要前往河南省靈寶市「挖金」，不料自此音訊全無，家人急得報警求助。結果警方救援隊在當地的一處廢礦井搜5000米下地底發現4人遺體。

上游新聞報導，其中一名死者家屬在最後一次聯繫時得知，4人準備前往河南靈寶市陽平鎮太湖村東峪去「幹活兒」；家屬稱，所謂「幹活兒」，就是去挖金、淘金。

一名死者家屬稱，6月4日以後，家人再次聯繫死者，已無音訊。於是多名家屬包車，從陝西商洛市商南縣趕往河南省靈寶市。期間，他們曾向當地警方報警尋求救援。

報導指出，靈寶市公安 局接到4名陝西商南縣人員報案，反映家屬失聯，懷疑進入靈寶市陽平鎮大湖東峪九坑坑口，該坑口屬於已關閉封堵坑口。警方表示，因礦井已經關閉多年，缺氧，加上地下地形複雜，條件差，相關部門經過多次搜救，於6月9日凌晨0時許，在東峪九坑坑道內約5000米處發現四具屍體。經公安初步查明，四人係非法進入依法關閉封堵的東峪九坑坑口，因空氣原因導致窒息死亡。

有死者家屬表示，他們對死亡原因存有異議，認為他們是在礦井下吸入有毒物質身亡，而非窒息，其餘情況無異議。目前，案件正在進一步偵查中。