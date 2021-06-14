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北漂象行動放緩 擬用降雨讓牠們回家

中國新聞組／北京14日電
監控拍到了象群互踹打鬧畫面。（取材自央視）
監控拍到了象群互踹打鬧畫面。（取材自央視）

原本棲息在雲南西雙版納的15頭亞洲象一個月來一路「象」北，經普洱、玉溪等地抵達昆明，現在又轉入玉溪市易門縣活動，行動已放緩。根據監控，象群12日在十街鄉附近山體小範圍活動，白天有幾頭野象在山林中小憩；傍晚象群下山覓食，13日早上返回。監控還拍到了象群互踹打鬧畫面，專家稱，象群目前行動緩慢，或因當地氣候和食物適宜。

人民日報報導，監控顯示，象群6月12日19時25分從易門縣十街鄉南山西南方向下山進食，6月13日凌晨3時11分左右返回南山山頂，截至15時，群象位於南山山頂附近休息睡覺。此外，一頭脫離象群的大象已獨自行走8天，位於象群東北方向，持續在昆明市晉寧區夕陽鄉活動，距離約16公里。

離群獨象6月12日在晉寧夕陽鄉逛吃。（取材自人民日報）
離群獨象6月12日在晉寧夕陽鄉逛吃。（取材自人民日報）

易門縣、晉寧區、安寧市現場指揮部目前投入人員、警力達319人，出動渣土車439輛、工程車47輛、應急車輛181輛、無人機18架，疏散群眾916戶、3548人，投餵象食1噸，補充亞洲象食源供給。

雲南將幫助北遷亞洲象逐漸返回適宜棲息地。（新華社）
雲南將幫助北遷亞洲象逐漸返回適宜棲息地。（新華社）

另據新華社報導，雲南北遷亞洲象群安全防範工作的易門縣現場指揮部表示，雲南將嘗試利用降雨、降溫等有利條件，通過科學、適量投食引導等方法，幫助北遷亞洲象逐漸返回適宜棲息地。

指揮部表示，在堅持「不傷人、不死象」的原則下，指揮部採取物理隔離、動態鳴警、投放食物等方式對象群活動進行干預，多次成功阻止象群進入村鎮、大型城市、人口密集區。

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