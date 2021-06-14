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湖北十堰市場氣爆12死37重傷 驚動北京高層

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
湖北十堰市張灣區豔湖社區集貿市場13日發生天然瓦斯爆炸，現場損毀慘重。（取材自央視新聞）
湖北十堰市張灣區豔湖社區集貿市場13日發生天然瓦斯爆炸，現場損毀慘重。（取材自央視新聞）

湖北十堰市張灣區豔湖社區集貿市場13日清晨6時40分左右發生天然瓦斯爆炸，爆炸現場損毀慘重。截至13日晚6時，已搜救出150人，事故造成12人死亡，138人受傷，其中重傷37人。此一重大傷亡事故，震驚高層，中共總書記習近平下令搶救傷患和做好善後工作，並要求查明原因和追究責任。

新華社報導，習近平除強調善後、查因、究責，還特別提到近期多地發生生產安全事故、校園安全事件，各有關部門要「增強政治敏銳性」，全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生，保障民眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，為中共建黨百年營造良好氛圍。

上游新聞引述十堰官方說法，此次事故初步分析因管道天然瓦斯洩漏引發。集貿市場附近是居民公寓，不少住戶陽台損毀，停在集貿市場旁馬路上的多輛汽車也損毀。

圖為救援人員在現場搜救。 （新華社）
圖為救援人員在現場搜救。 （新華社）

爆炸現場為張灣區豔湖社區菜市場，為1990年代初建造的兩層樓建築物。附近一名商戶稱，一聲巨響後市場就垮了，被震塌的水泥石塊散落一地。

據稱，該集貿市場是一個比較大的菜市場，事發時市場已經開市營業，買賣蔬菜的，吃早餐的民眾很多。

目擊者張先生表示，當時他正準備到菜市場裡的餐館吃早餐，還沒走到菜市場，突然聽到巨大的爆炸聲，然後看到整個菜市場被掀翻了，瞬時磚頭瓦礫滿天飛，飛來的磚塊差點砸到了他。

秦楚網報導稱，13日上午11時，十堰已成立現場搶險救援指揮部，指揮部下設八個工作小組。

目前，十堰已投入救援力量超過2000人，救援人員攜帶大型設備、生命探測儀、警犬等在現場開展搜救處置工作，並疏散鄰近住戶900多戶，而國家衛生健康委也立即派出醫療專家組趕赴當地協助救治。

事故發生後，十堰市民擔心市中心血站血液庫存不能滿足臨床需求，當地上萬市民自發獻血，全市各個採血點的獻血車前排起長長的獻血隊伍。

此外，環球時報總編輯胡錫進在環時銳評談十堰氣爆，稱安全生產的警報又一次在中國全社會拉響。

胡錫進在文章中說，這件事刻畫了生產安全在社會總體安全中所處的突出位置，我們無論怎樣統籌全社會的安全體系，都不能對生產安全有任何疏忽、放鬆。

救援的消防隊員也受傷。(取材自微博)
救援的消防隊員也受傷。(取材自微博)

十堰 灣區 習近平

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