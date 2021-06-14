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湖北十堰市場氣爆 磚頭、玻璃炸飛 有人渾身血有人大哭

中國新聞組／北京14日電
圖為消防救援人員和搜救犬在現場搜救。（新華社）
圖為消防救援人員和搜救犬在現場搜救。（新華社）

「忽然一聲巨響，樓裡的磚頭、玻璃炸開飛出來，感覺地都在震，有車飛起來又砸到了門上，還有行人被爆炸衝開了幾步。」回憶起湖北十堰灣區艷湖小區發生的燃氣爆炸事故，當地店主和居民仍餘悸猶存。他們說，爆炸將菜市場和小吃店幾乎夷為平地，有人滿身是血，號啕大哭或呼喊親人的名字，現場猶如人間煉獄。

綜合封面新聞、上游新聞、北京青年報報導，自稱從爆炸現場第一個跑出來的商戶邱先生在艷湖社區集貿市場租了一個門面從事批發生意，燃氣管道從他的店面下穿過。6時30分左右，他剛拉開捲閘門，突如其來的爆炸讓他一下子就摔在地上，渾身是血，他立刻打車到醫院就醫，並告訴急診科的醫護人員「趕緊去41廠救人」。

多位居民或店主表示，在附近開小賣部的一個店主被爆炸的氣浪掀翻，趴在地上，被醫護人員抬走；有一棟建築物炸出了一個缺口，鋼筋裸露出來，現場有人在呼喊親屬的名字，也有人在號啕大哭。

一名在距離爆炸地點不到100米處經營商舖的商家說，事發時她正在睡覺，忽然聽到一聲爆炸巨響後到現場一看，地上有很多建築物碎片和血跡，「有一些人渾身是血，身上因為玻璃掉落被碎片劃傷了。另一位目擊者稱，樓裡的磚頭、玻璃瞬間炸開飛出來，感覺地都在震，當時有走在前面的人也被衝開了幾步。

在艷湖集貿市場旁邊從事經營工作的事故傷者李先生說，清晨6時10分，他將商品擺放在店門口不久，突然一聲巨響，他被巨浪推出三米遠後倒在地上，身體被碎裂的石塊擊中，血流不止。李先生回憶，去年3月份，燃氣公司維修人員曾到他的店裡問，燃氣管道從店的下面穿過，有沒有聞到煤氣味，他回答沒有後，維修人員檢查後離去。

當地居民說，爆炸發生地平時十分熱鬧，買菜、吃早點、批發進貨的人混在於此。而且附近居住人口密集，還有幾處30多層高的樓房。

在市場裡開五金店的徐女士驚魂未定，「腿還在發抖」。他和先生看到現場「倉庫所在的那棟樓，只剩下一個牆體，還有車飛起來又砸到了門上，現場一片狼藉。」想到他們傾其所有購買的水電衛浴等貨物都因爆炸將倉庫夷為平地全毀，劫後餘生的兩口子抱頭痛哭。

湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場13日清晨發生燃氣爆炸事故。（取材自上游新聞...
湖北十堰市張灣區艷湖社區艷湖集貿市場13日清晨發生燃氣爆炸事故。（取材自上游新聞）

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