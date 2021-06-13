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魚香茄子沒有魚 女爆氣摔盤 網笑：螞蟻上樹要加螞蟻？

中國新聞組╱綜合報導
魚香茄子。（取材自微博）
魚香茄子。（取材自微博）

知名四川菜式「魚香茄子」，是在不使用魚肉而利用各種香料，做出魚香味道的料理；沒想到近日一名杭州女子在餐廳點了魚香茄子後，發現裡面沒有魚，而且還是自己不吃的豬肉，她因此大發雷霆怒罵店家，更氣到摔爛盤子，店家一怒之下也大打出手，鬧到警方出面調解。

東方網報導，這名呂姓女子日前到餐廳點餐時，因為平時飲食不吃豬肉，考慮之下，她點了一份魚香茄子蓋飯，待餐點上桌後，卻發現裡面不但沒有魚肉，甚至有她不能吃的豬肉，讓她氣得罵店家，「這明明就是魚香茄子，怎麼會有豬肉？」

對此，店家一頭霧水表示，「一直都是這樣子的，你不吃可以提前跟我們說」。魚香茄子是四川菜餚的傳統料理之一，作法是利用紅辣椒、蔥、薑、蒜等調味佐料，將菜品的風味調製成類似魚肉的香氣。

據報導，呂女當場暴怒，還反指店家沒有事先提醒，並要求重做一份沒有豬肉的，但店家覺得呂女無理取鬧。呂女還氣到直接將菜餚摔到地上，女服務生也動手打了對方。後來警方到場居中協調，幾番規勸之下，最後呂女才承認是自己事先沒有講清楚，向店家道歉並賠償損失，而動手的女服務生也向她致歉。

消息在網路上傳開後引起廣大迴響，許多網友紛紛嘲笑呂女沒常識，「魚香茄子本來就沒有魚啊」、「誰知道妳不吃豬？本來就應該主動問店家餐點裡面有沒有忌口的」「難道螞蟻上樹還得給你整幾隻螞蟻？」「老婆餅裡也沒老婆啊，有沒有點常識」。

店家表示，一開始對方並沒有告知不吃豬肉。（取材自微博）
店家表示，一開始對方並沒有告知不吃豬肉。（取材自微博）
婦人一氣之下怒摔盤子，菜餚灑滿地。（取材自微博）
婦人一氣之下怒摔盤子，菜餚灑滿地。（取材自微博）

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