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KTV慶生變「蛋糕戰」 奶油炸滿包廂 還有人坐地滑行…

中國新聞組╱綜合報導
包廂中至少有2名渾身是忌廉的男子，從到腳無一倖免，連臉部都被遮蔽得看不清長相。（視頻截圖）
包廂中至少有2名渾身是忌廉的男子，從到腳無一倖免，連臉部都被遮蔽得看不清長相。（視頻截圖）

許多人生日時會和好友一起去唱KTV慶祝，但重慶發生一群年輕人在包廂內慶生時，竟將奶油蛋糕拿來互丟，打起「蛋糕大戰」，整個地板、牆壁、桌椅都是鮮奶油，所有人甚至坐在地板上滑行玩樂，誇張行徑立刻在網路上引起公憤，不少人痛罵：「浪費食物又危險！」

重慶市一間KTV日前有一群年輕人慶生，包廂內掛滿了藍色跟白色汽球，還有一個十層高的奶油蛋糕，可以說是下了重本，但沒想到這個蛋糕不是拿來吃的，而是被拿來「扔」。從民眾錄下的影片可以看到，這個多層蛋糕架已經倒塌，蛋糕被砸在沙發、牆壁、整個地上都是，鮮奶油完全覆蓋住地板，連地磚的樣式都看不出來了。

更誇張的是，這些慶生中的年輕人每個全身都是滿滿的奶油，還有人因地板太滑，乾脆坐在地上滑行，還有另一名男子在背後推著他滑，嬉鬧行為相當令人傻眼。

有KTV工作人看到當場崩潰，不知道應該花多久時間才能夠清潔完畢。影片曝光後引起公憤，許多人紛紛批評：「這麼好的食物就這樣被糟蹋了」「太浪費，太誇張了」；也有很多人心疼工作人員，「奶油很難清理，沒清乾淨容易發霉」，並支持店家一定要追討賠償到底。

K房內有逾10層高的蛋糕架，但所有蛋糕已被清空，相信被人拿來互擲玩耍，網民炮轟浪...
K房內有逾10層高的蛋糕架，但所有蛋糕已被清空，相信被人拿來互擲玩耍，網民炮轟浪費。（視頻截圖）
包廂中至少有2名渾身是忌廉的男子，從到腳無一倖免，連臉部都被遮蔽得看不清長相。（...
包廂中至少有2名渾身是忌廉的男子，從到腳無一倖免，連臉部都被遮蔽得看不清長相。（視頻截圖）

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