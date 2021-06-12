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重慶9歲女童困淤泥 民警爬80米救人

中國新聞組／北京12日電
程飛在淤泥中匍匐數十米，終於「走」到小女孩身邊。（取材自人民日報）
程飛在淤泥中匍匐數十米，終於「走」到小女孩身邊。（取材自人民日報）

九歲、讀小學二年級的重慶劉小妹因為貪玩，隻身到江邊「和稀泥」不慎被困，淤泥纏住雙腿動彈不得，越掙扎身體越往下陷。危急關頭，萬州區紅光派出所民警程飛義無反顧踏進齊腰深的泥潭，在淤泥中匍匐數十米，將她艱難救起。

人民日報報導，當晚8時33分，紅光派出所的報警電話驟然響起：「警察同志，江邊有個娃兒陷在淤泥裡，快來救救她！」

程飛深知，目前長江水位已降至145米，江邊裸露大量灘塗，其上堆積著大量淤泥，最深處達1米多。但孩子性命攸關，程飛立即攜帶防暴棍、繩索等救援裝備，跳上警車，趕到萬安橋下。昏暗夜色中，程飛看到前方七、八十米遠處，一個小孩「卡」在泥潭中，淤泥似已沒及腰部以上。

據報導，孩子正不時掙扎並大聲啼哭，情勢危急。

「莫動！叔叔來救你。」程飛一聲大吼後，抓起防暴棍便踏上灘塗。可越靠近江邊，程飛驚覺腳下泥土越發鬆軟。

步履越陷越深，淤泥最深處已近大腿。他迅速轉變救援方式，不顧泥濘髒污，趴倒在灘塗上，步步匍匐前行。

45米、15米、5米…顧不上試探淤泥的深度，程飛一邊安撫孩子的情緒，一邊以防暴棍作支撐，徒手將孩子身體四周的淤泥一坨一坨地刨開，之後將她從泥潭中扯了出來。然後，他又帶著劉小妹，兩人匍匐著原路返回。

報導說，20多分鐘的營救，步步驚心。劉小妹被安全救上來，民警程飛早已成了「泥人」，但他稱「幫孩子脫離困境，很欣慰。」

由於劉小妹受到驚嚇後說不清家庭情況，民警一行便將她帶回派出所，為其清洗身上泥污，繼而聯繫其家人。

後經了解，小女孩姓劉，讀小學二年級。當時她在距江邊較遠的灘塗上耍泥巴，因嫌泥土不夠軟和，便朝江邊靠近，哪知離江邊越近地面越鬆軟，她一腳踩踏下去，頓時身陷淤泥、無法動彈。

情急之下，她本能產生掙扎，卻越是掙扎陷得越深，恐懼無助的她此時唯有嚎啕大哭，而其聲音也引來橋上兩位女學生的注意，遂報警求助。

「謝謝程警官，真的太感謝了！」當晚9時30分，匆忙趕來派出所領孩子的母親，看著眼前安然無恙的女兒，欣慰感動又後怕。

值班民警程飛救回小女孩。（取材自人民日報）
值班民警程飛救回小女孩。（取材自人民日報）
民警踏進齊腰深的泥潭往小女孩方向艱難走去。（取材自人民日報）
民警踏進齊腰深的泥潭往小女孩方向艱難走去。（取材自人民日報）

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