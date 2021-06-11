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中國嚴打耗能虛擬貨幣挖礦 礦場掀海外逃亡潮

中國新聞組／北京11日電

中國嚴打高耗能的虛擬貨幣挖礦，國務院定調打擊比特幣挖礦和交易後，內蒙古、青海等挖礦大省陸續發出整頓公告。官媒報導，中國的「礦場逃亡潮」已經開始，有不少礦場準備轉移至海外。華爾街日報指出，中國官方打擊加密貨幣的警告凸顯了加密貨幣在中國的脆弱地位，可能會促使一些加密貨幣礦商將業務轉至西方。

中國國務院金融穩定發展委員會5月21日的會議中，決議嚴打比特幣挖礦和交易行為，這是中國首度以國務院層級對虛擬貨幣整頓議題定調；在國務院定調之後，新華社推出了一系列的調查報導，說明目前中國虛擬貨幣挖礦的現況。

報導指出，一些具有規模的礦場，一天就能消耗上百萬度的電。西部某省一家礦場，一個月能消耗4500萬度電；西南某地的礦場，一年耗電量相當於三個市一年耗電總量。

然而，在國務院定調打擊比特幣挖礦和交易後，包含內蒙古、青海等挖礦大省陸續發出整頓公告，青海省工業和信息化廳也在近日發布通知，嚴禁省內各區立項批准虛擬貨幣挖礦，同時全面停止現有相關專案。

報導引述一名挖礦公司負責人觀察，在這波整頓措施開始後，中國已發生「礦場逃亡潮」，以他自己為例，在全盛時期廠區有2萬多台伺服器，但目前只剩1萬台左右。據他所知，一些有能力的礦主已把眼光放到海外，打算搬遷到俄羅斯、芬蘭、加拿大等電力充沛的國家。

此外，美國之音報導指出，在中國當局表示要嚴厲打擊加密貨幣交易之際，公安部門最近逮捕1100多名利用電話和網絡詐騙等犯罪的不法所得購買加密貨幣洗錢的嫌犯。

據中國支付清算協會消息，加密貨幣已成為非法賭博受歡迎的支付方式，已有將近13%的賭博網站支持用戶使用虛擬貨幣與區塊鏈技術支付賭金，讓執法機構難以追蹤金錢流向。

虛擬貨幣 中國 國務院

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