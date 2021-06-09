「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

江蘇常州一名90後，明知可能遇到了裸聊騙局，出於好奇，他想看看裸聊騙子是怎麽騙錢的。結果好奇害死貓，只因露了一下臉，就被騙子AI 換臉技術坑了，做了一段他的「裸聊視頻」；在騙子威逼之下，小夥子只能答應對方的轉帳要求，被騙走銀行戶頭內人民幣11萬元（約1.72萬美元）。

據紫牛新聞報導，受害人小李表示，5月底一天晚上「陌陌」突然有個陌生美女聯繫他，要加他QQ好友；等遊戲打完，小李就用自己的QQ號加了對方。陌生美女後來要求小李下載名為「他趣」的APP，小李意識到他遇到了「裸聊騙子」；好奇的他，想了解別人是怎麽被騙錢的。

「我當時想的是，只要我自己不裸，騙子怎麽也要挾不到我！」報導指出，小李說，當時他就是好奇，所以想深入了解一下騙子騙人的手段。於是他下載了對方要求的APP。很快地，陌生美女又從QQ上發來邀請碼，讓小李在QQ上跟她視頻聊天。此時小李知道，騙子估計要開始實施「裸聊騙術」了。但是，他還是打開了視頻，就此陷入對方陷阱。

「我當時看到視頻裡有一個女的在脫衣服。就趕緊把視頻關掉了。怕再看下去就要出事了。」小李表示，他本以為這樣就沒事了，可是萬萬沒想到，噩夢就此開始了。報導稱，沒一會工夫，對方發來了一段視頻和一些照片，點開一看，居然是一個裸男，而臉就是他自己的臉。他當時就嚇壞了，原來對方會「AI換臉技術」。

隨後，騙子就喊他打錢到指定帳戶。小李還振振有詞地和騙子交涉，「你們這個換臉偽造的假視頻假照片又不是我本人，我不怕。」報導說，可他萬萬沒想到，騙子還有後招，還威脅小李說，不老實把錢打到指定帳戶，他們就把他的「裸聊視頻」和「裸聊照片」發給他的親朋好友，小李只好屈服了。

警方表示，騙子很可能是將木馬病毒隱藏在了二維碼裡或者一些鏈接裏。小李打開這些鏈接的時候，手機 系統就被安裝了木馬程序，這導致小李的通訊錄泄露以及短信被監控。這就不難理解為何騙子知道小李的通訊錄資料，以及彷彿知道他銀行卡餘額的情況了。