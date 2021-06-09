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汽車當產房 中醫夫為妻接生 2員警相助拉布幕

中國新聞組╱北京9日電
私家車內，一名產婦正在分娩，員警在旁拉住布幕守護。（取材自紅星新聞）
私家車內，一名產婦正在分娩，員警在旁拉住布幕守護。（取材自紅星新聞）

成都市武侯區洗面橋東二街，一輛開著應急燈的私家車和一同閃著警燈的警車停靠在了路邊。私家車內，一名產婦正在分娩，而接生的正是其丈夫；兩名警員變身醫護協助接生，一人用手托著產婦的頭，一人撥打120並拉起布簾保護產婦的隱私

據紅星新聞報導，半個多小時後，醫院醫護人員趕到，經檢查母子平安，隨後產婦被轉往醫院。私家車車主舒先生說，這是他第一次接生，而能夠在緊急時刻親手迎來自己的孩子，也將成為一家人特別的記憶。

報導指出，舒先生表示，妻子預產期在6月18日，但兒子似乎已經等不及要來到這個世界，6月7日凌晨3時許，妻子出現了宮縮症狀，「當時送到了醫院，一直到早上8點。但後來癥狀好轉，她就又去上班去了」。當天下午4時左右他接到妻子電話，「說又有宮縮症狀，估計要生了，我就趕緊開車過去接著她往醫院趕」。

車行半路，舒先生便遇到了正駕車出勤的民警李明和夏偉傑，「馬上晚高峰，車子多，我就使勁按喇叭，給他們說了情況。」報導稱，在警車帶領下，剛駛出200來米遠，舒先生便停下了車，原來妻子羊水已破，孩子已經露頭；他用隨車攜帶的消毒用品為手消毒後，直接伸手開始為妻子接生，「大概就幾秒鐘，腿也出來了」。

報導說，舒先生表示，他是中醫醫生，但接生卻與自己專業相差太遠，「只在生老大的時候，在產房看過婦產醫生接生。說實話，當時我的手都一直在抖，但沒有辦法，太緊急了，只有自己上了」。「這期間，一直還是很緊張，娃娃一開始都沒哭，我輕輕拍了下背才哭的，後面看著老婆也沒有怎麽出血，才放心了」。

員警托住產婦的頭。（取材自紅星新聞）
員警托住產婦的頭。（取材自紅星新聞）

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