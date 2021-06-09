童裝店賣排汗衣 拿甘馬慘案照宣傳 遭轟「食人血饅頭 」

越野賽選手抱團取暖的照片。（取材自微博＠連線記者）

甘肅 白銀馬拉松(甘馬)百公里越野賽因遭遇極端天氣，導致21名選手遇難，事件仍然歷歷在目。然而，北京 「小藍象兒童排汗睡衣店」卻利用選手抱團取暖的照片作宣傳，店家遭轟「食人血饅頭」後，出面道歉。

香港 01報導，網傳照片顯示，小藍象店內展示的一張海報上寫有「保持乾燥、至關重要」、「只顧保暖，而忽略了大量出汗引起的失溫風險」等字樣，底部圖片則是上月白銀越野賽遭遇極端天氣後參賽選手在地上抱團取暖的照片。

事件引起網民眾怒，直指上述宣傳是不尊重事故遭遇者，該店為了營銷「毫無底線」。據報導，小藍象店員稱，海報是公司寄到門店讓店員展示，因接到投訴，商場已通知該門店撤下海報，具體情況會向公司反饋。

報導指出，上海小藍象服裝有限公司日前在微博發布道歉信，表示有關海報的素材使用不當，引發公眾關注及質疑。公司對此高度重視，已於第一時間整改下架海報。然而，一眾網民並不買帳，不少人更留言批評該公司缺德，「沒被曝光公司各個部門都沒意見，曝光後就來道歉了，不值得原諒！」、「是個正常人都不會發那樣的圖，你們整個企業的人都沒長腦子嗎？」。

據企業信用查詢機構「企查查」顯示，上海小藍象服裝有限公司於2009年4月成立，2016年2月曾因廣告違法被罰人民幣17.3萬元（約2.7萬美元）。