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高考作弊 考生用5G手機拍攝考題上App搜答案

中國新聞組／北京9日電
湖北一高考生疑將數學考卷拍照上傳至「小猿搜題」，被App工作人員發現後截圖舉報。網傳圖片顯示，被上傳的相片左側出現考生名字與座位編號。(視頻截圖)
湖北一高考生疑將數學考卷拍照上傳至「小猿搜題」，被App工作人員發現後截圖舉報。網傳圖片顯示，被上傳的相片左側出現考生名字與座位編號。(視頻截圖)

高考7日傳出舞弊事件，武漢一考生用5G手機將數學考卷拍照上傳至小猿搜題App搜尋答案，該App工作人員發現後截圖舉報。數學試卷照左上角出現考生名字與座位，顯示時間為7日下午3時46分，此時離高考數學結束時間還有1小時14分。目前該生已認錯，成績不被採計，考試資格被取消。

教育部第一時間責成湖北省立即開展調查，嚴肅處理。經查，該考生在進入考場接受安檢時，將手機藏於手拿的薄衣內，高舉雙手避開了安檢，違規將手機帶入考場。考中將手機藏於草稿紙下拍題，於開考46分發至小猿搜題App尋求答案。

經調閱監視攝影機畫面，武漢市黃陂區教育局確認這名考生確有作弊行為，因此已決定取消其今年的考試資格，已考完的科目成績不予採計；另一方面，針對失職監考人員，已停止當事人參與今年高考監考資格；後續相關人員的懲處，將由區紀檢監察機關進一步調查、處理。

教育考試院高等教育考試辦公室工作人員稱，該生是武漢市黃陂區某中學的學生，目前該生已認錯。

這起事件仍引起不少民眾討論，為了避免考試作弊，高考考場均會使用訊號屏障儀器，在考試期間讓考場及周邊的通話及網路失效，待考試結束後才會恢復正常。

有不少住在考場附近的民眾在網路上現身說法表示，這幾天的訊號確實很差。因此這名考生得以「突破重圍」，也成了話題。

黃陂區招考辦公室對外解釋，這名作弊的學生使用的是5G手機，可能是因為考場現有的設備無法有效的遮蔽5G訊號，形成漏洞，才讓該名考生能用手機上傳考題。

小猿搜題App 8日發表聲明指出，工作人員7日進行平台的後台監測時，發現了疑似高考試題，隨即向有關部門舉報，並將後台相關資料提供查核。題目並未在平台上顯示，也未洩露。

在吉林省國家教育考試考務指揮中心，工作人員查看監控畫面。監控系統可查看全省150...
在吉林省國家教育考試考務指揮中心，工作人員查看監控畫面。監控系統可查看全省150個考點3795個考場的考生答題情況。（新華社）

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