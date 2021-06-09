反合併 南京師範大學學生禁錮院長長達30小時

在江蘇省南京師範大學中北學院，有大批警員到校與學生對峙，學生點起手機燈形成燈海。（視頻截圖）

江浙地區的多間大學旗下的獨立學院被當局要求與職業學校合併成「職業技術大學」，消息一出，引發獨立學院的學生及家長反對；江蘇南京師範大學中北學院學生因而在校內抗議，警方指控學生禁錮院長30小時，進入學校維穩，學生與警方對峙中被噴胡椒水、棍擊受傷流血。

事發後，江蘇省教育廳、浙江省教育廳等多省教育廳昨日發布公告稱，暫停當地獨立學院與職業院校合併轉設為職業技術大學的工作。

警方指控南京師範大學中北學院院長（中）被學生「禁錮」。有網傳圖片顯示，常青「被困」期間與學生席地而坐，表現輕鬆。(取材自微博)

綜合媒體報導，江蘇省丹陽市公安 局通報指，6日下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋說明工作的55歲學院院長常某非法扣留，限制其人身自由達30餘小時。通報又稱，多次向學生警告，並開展法律宣傳，但遭到一些學生的圍攻謾罵、阻礙執法。

據網民發布的現場畫面，警方進入校園後用警棍驅趕學生、拉扯女學生頭髮，現場多人受傷。（視頻截圖）

從流出的影片可看到，大批警察 進入校園，學生開啟手機燈築成燈鏈，有人拉起「南師中北絕我前途！拒絕職本，還我普本！」標語。之後，有學生被警員抬走和圍毆、更有學生被打到頭破血流。中北學院學生在微博發文表示，輔警和特警封鎖校園，不讓學生和家長進出，並稱「校園內已出現暴力執法打傷同學的流血事件。」

有示威者遭警員抬走。（視頻截圖）

報導指出，事件起源是教育部 近年推動「獨立學院」改制，4日發出公示，宣布將13間大學名下的獨立學院，轉設成「職業技術大學」，其中江蘇有五間。這些獨立學院原本掛名相關大學，學額原屬「普通本科」，公示一出，學生憂慮學院合併成職業技術大學後將變成檔次低一級的「職業本科」，將影響找工作、報考研究院等的機會。

反對併校改制的抗議行動亦在江蘇和浙江多所大學發生，浙江工業大學之江學院學生4日在校園內集體拉標語，內容包括「公辦普本，別的免談」等。(取材自微博)

對警察與學生的衝突，上海退休教師顧國平說，不解學生有什麽過錯，要這樣打他們，他也說能理解學生的不滿，指職業學校比學院還要差，學生要求是本科學歷的，給他的是專科或者職業學校的學歷，「人家還不出來造反、拚命？」