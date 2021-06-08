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網傳上海復旦未續聘教師砍死書記 網友：內卷何時休

中國新聞組／北京8日電
網傳上海復旦大學數學學院的姜姓教師疑因不滿被解聘，持刀將數學學院王姓書記割喉殺死。(取材自微博)
網傳上海復旦大學數學學院的姜姓教師疑因不滿被解聘，持刀將數學學院王姓書記割喉殺死。(取材自微博)

本報系聯合報報導，上海市公安局文保分局7日晚發布通報稱，7日下午2時52分，上海市楊浦區邯鄲路某大學發生一起持刀傷人案件，疑犯已被刑事拘留。上海市公安局並未詳細說明，但據消息人士透露，不幸身亡的是復旦大學數學學院黨委書記王永珍，犯嫌則是該學院一名姜姓教師。有關消息未被證實。此訊息在微博熱議，有網友直指「內卷」的後果。

上海公安的通報稱，「民警迅速到場將犯罪嫌疑人姜某（男，39歲，該校教師）控制，被害人王某（男，49歲，是姜某同事）已死亡。經初步審訊，姜某自述因工作關係對被害人懷恨在心，故實施侵害。現姜某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。」

一名復旦大學教授表示，邯鄲路上的大學就只有復旦大學。許多上海網友也在上海公安的這則微博下方留言稱，「直接報復旦有這麼難嗎？」

復旦大學該學院網站關閉，凶殺案引起網民討論。網上流傳，嫌犯為該學院教師，早前透過人才引進計畫進入復旦，聘用期限六年。但姜姓教師因科研任務未達標，在學院解聘前，將學院黨委書記殺害。

另據香港經濟日報報導，另網傳一張截圖顯示，有人指「數學學院黨委書記在辦公室被另外一個老師用刀捅死」、「這名引進人才，約定六年為期考核科研任務，不達標就解聘，黨委書記代表學院宣布解聘決定。被割喉，當場死亡」。有關消息未獲官方證實。另網上流傳片段可見，疑犯被捕時滿身血跡，並向警員聲稱自己受到陷害、很多惡劣待遇。

環球時報總編輯胡錫進在微博上表示，無論是出於什麼原因，都要在第一時間強烈譴責「上海市楊浦區邯鄲路某大學」教師姜某持刀殺害同事王某的惡毒行徑。

對此，網友紛紛表示，「復旦大學數學學院書記被本院老師割喉身亡。內卷何時休？！」、「我們的高校科研體系在鼓勵內卷、優勝劣汰的大環境下，是否欠缺了人情味？」、「可能是受了不少委屈，終於還是拿命換命，來到這個世界上是要受到委屈和迫害嗎？他做出了別人想做而不敢做的事情！」、「現代人生活壓力太大了，這麼容易就心理扭曲，出手就殺人…」、「別忙著撤熱搜了，壓不住的」、「看了視頻後，真是痛心！是什麼能讓一介書生舉起屠刀？希望能從根本上解絕此類問題。」

上海復旦大學。（取材自百度）
上海復旦大學。（取材自百度）
網傳上海復旦大學出事了。(取材自微博)
網傳上海復旦大學出事了。(取材自微博)

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