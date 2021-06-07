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嫌女乘客讓座慢 北京大媽飆罵「臭要飯的…我正黃旗」

中國新聞組／北京7日電
大媽與乘客互嗆。（視頻截圖）
大媽與乘客互嗆。（視頻截圖）

近日，一段北京大媽在巴士上大罵乘客的影片引發網民關注。這位大媽自稱肢體殘疾，因為車上一名來自外地的年輕女子沒有第一時間給她讓座，而大聲指責，更在言語間歧視外地人，大罵「臭外地的，上北京要飯來了」，又指自己「是正黃旗人，有通天紋」。

綜合媒體報導，涉事的大媽是一名自稱肢體殘疾的60多歲女性。大媽大罵年輕女子：「我就瞧不起外地人，沒素質，老弱病殘上來不給讓座，我瞧不起」、「臭外地的，上北京要飯來了，狂什麼呀」、「看你這長相，就知道你不是北京人兒」。

來源：YouTube

被罵的年輕女子忍不住回嘴：「北京都是你家的，有本事你住故宮裡。」大媽當即罵道：「我生在紅旗下，長在天安門，你呢，臭外地的。我還真是正黃旗人，有通天紋，你看看，你有嗎？」大媽隨即摘下了自己的帽子，指著自己的額頭給那位年輕女子看。

車上有北京乘客聽不下去，說道：「就您還北京人兒呢，您別在這兒亂了，回您二環以里去，皇城根兒底下住去。」大媽當即怒罵：「跟你有什麼關係，我順義這兒有家，跟你有什麼關係，瞧你那揍性。」

這位北京乘客回道：「因為我是北京人，我覺得您太丟北京人臉了。」大媽：「你愛哪兒的哪兒的，跟我沒關係，我就北京人怎麼了！」

報導稱，一名目擊者李女士表示，大媽上車時就高喊「給我讓位置」，她自己第一時間就主動讓座，且車廂中還有空餘座位，但大媽看起來不像殘疾人士，「挺活蹦亂跳的」，「她當天可能心情不好，故意找茬（挑毛病）」。

這段視頻引發網絡熱議，有網民調侃道：「2021年了，還擱這八旗呢」、「那你不應該坐公交車，應該坐八抬大轎」。

北京 天安門 民調

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