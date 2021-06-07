上海女偷4000元巧克力 只嚼不嚥 只因為怕胖

年輕女孩涉嫌在超市裡多次盜竊巧克力，總價值達到了4000元。（視頻截圖）

近日，上海靜安警方破獲了一起超市連環盜竊案，一名吳姓年輕女子前後陸續偷盜了上百塊品牌巧克力，累計金額達4000元人民幣；吳女被捕後稱，偷來的巧克力只嚼不嚥，原因是怕胖。

綜合媒體報導，上海市公安 局靜安分局曹家渡派出所日前接獲萬航渡路上一超市工作人員報案稱，其店內某品牌巧克力，時常被人「一鍋端」，但每次盤活查看交易紀錄，卻發現該品牌類別的巧克力根本未沒賣出去幾塊，懷疑是超市進了賊。

很快，警方通過該超市監控錄像發現一名打扮時尚的年輕女子有重大作案嫌疑。警方發現轄區另外幾家超市也有都有巧克力被盜的情況，前後三家超市，數十次「丟」巧克力絕非巧合。

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果然，警方又在武寧南路上的另一家超市發現了嫌疑人的身影，發現嫌疑人出行戴著口罩 ，作案時將整盒巧克力藏於隨行的拎包中，並用陽傘遮蓋，作案後則會先後多次換乘交通工具。

最終，警方在浦東航頭鎮一公寓內將嫌疑人吳女抓獲，並在其家中找到一整櫃巧克力，以及咀嚼後吐掉的巧克力。

報導說，據吳女表示，她為了減肥，已經連續數月不進正餐，一日三餐均是靠吃巧克力充飢。但是又怕吃了巧克力也會發胖，所以吳女咀嚼兩口就吐掉，自稱是過過癮就行了。

曹家渡派出所民警趙毅表示，「嫌疑人沒有固定工作，但日常花銷卻不小，市面上的巧克力價格普遍不低，她很快就無力購買昂貴的巧克力，便嘗試用盜竊的手法滿足自己的虛榮心，屢屢得手後就更加肆無忌憚，從起初盜竊幾塊，到之後在光天化日下整盒整盒地偷。」

警方表示，目前該案仍然在進一步調查之中。

對此，有網民表示：厭食症是病，得治！也有不少網民認為：厭食症也不能成為偷盜的理由。