賣4厘米槍形鑰匙扣 廈門男判3年 網友：這玩意算槍？

圖為涉案的「槍形鑰匙扣」。（取材自中國之聲／當事人家屬供圖）

廈門人李男通過網路，從國外購買一把4厘米長的槍形鑰匙扣，並委託他人仿製、售賣；之後，李男因涉嫌非法買賣槍支 罪被逮捕，日前與另外2名被告遭判處有期徒刑3到4年不等。這起案件備受輿論關注，就在於該男子售賣的到底算不算槍？

中國 之聲報導，李男是在2012年通過互聯網從國外購買槍支形狀的鑰匙扣掛件，並委託生意夥伴許男複製生產；

2018年7月31日，李男從福建家中被遼寧鞍山警方帶走，家屬收到的拘留通知書顯示，他因涉嫌非法買賣槍支罪，被遼寧鞍山市公安 局鐵西公安分局刑事拘留。

李男妻子稱，他們銷售的是迷你槍形鑰匙扣，鑰匙扣長4厘米，約為中指的一半，主要用於收藏，售價幾百元不等，此前從未發生過傷人事件，雖然說它具備擊發功能，但是我們沒做火藥、彈藥之類，就是一個收藏鑰匙扣掛件來出售。

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遼寧省鞍山市中級人民法院認為，李男、許男、梁男3人因非法製造、買賣、郵寄槍支罪，分別被判處有期徒刑三到四年，其餘12人免於刑事處罰，多名被告當庭表示上訴。

李男的代理律師楊衛華表示，本案涉及的槍形全長只有4厘米，子彈不到2毫米，能不能被稱之為槍，值得討論。

楊衛華說，因為涉案物品尺寸太小了，這個案子無論從槍標來說，還是從口徑的角度，應該把涉案物品認定為玩具，而不是認定為槍。