南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京的李女士日前花30萬人民幣購買了一塊勞力士手表，佩戴了一段時間之後，她發現手表越來越不準，手表在靜止的狀態下每天會產生15至20秒的誤差。請教專家後才發現，自己花了30萬竟買了一塊2009年出產的「陳年庫存表」。

正觀新聞報導，李女士帶著媒體到售表的南京新街口金鷹周大福鐘表行「討公道」，但銷售人員不願接受採訪，也不願意告訴李女士所購手表的生產日期。銷售人員振振有詞的表示，銷售時不需向客人提供生產日期，客人也沒有權利知道表是什麼時候生產的。

「討公道」碰壁的同時，李女士又發現了新問題，她在南京買的手表，但保修卡竟然是昆明某購物中心開出來的。

新聞曝光後，售表方金鷹集團已出面，稱願意為李女士兜底全額退款。金鷹集團副總裁表示，此事引起了集團的高度重視，在為李女士解決問題的同時，集團也啟動了內部問責程序，將嚴肅處置在處理客戶投訴過程中工作不力的員工。

知情人士表示，李女士買到的可能是「搭售」的庫存表。所謂的「搭售」，其實是行內一個潛規則，專櫃把一些熱門的暢銷款勞力士，配上一些滯銷款、庫存貨銷售，「只有這樣顧客才能買到這些熱門款勞力士，不然你有錢也買不到。」