我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

中國新聞組／北京7日電
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京的李女士日前花30萬人民幣購買了一塊勞力士手表，佩戴了一段時間之後，她發現手表越來越不準，手表在靜止的狀態下每天會產生15至20秒的誤差。請教專家後才發現，自己花了30萬竟買了一塊2009年出產的「陳年庫存表」。

正觀新聞報導，李女士帶著媒體到售表的南京新街口金鷹周大福鐘表行「討公道」，但銷售人員不願接受採訪，也不願意告訴李女士所購手表的生產日期。銷售人員振振有詞的表示，銷售時不需向客人提供生產日期，客人也沒有權利知道表是什麼時候生產的。

「討公道」碰壁的同時，李女士又發現了新問題，她在南京買的手表，但保修卡竟然是昆明某購物中心開出來的。

新聞曝光後，售表方金鷹集團已出面，稱願意為李女士兜底全額退款。金鷹集團副總裁表示，此事引起了集團的高度重視，在為李女士解決問題的同時，集團也啟動了內部問責程序，將嚴肅處置在處理客戶投訴過程中工作不力的員工。

知情人士表示，李女士買到的可能是「搭售」的庫存表。所謂的「搭售」，其實是行內一個潛規則，專櫃把一些熱門的暢銷款勞力士，配上一些滯銷款、庫存貨銷售，「只有這樣顧客才能買到這些熱門款勞力士，不然你有錢也買不到。」

上一則

中國防疫為何如此「完美」？張文宏：與中國文化有關

下一則

疑不滿遭解聘 上海復旦大學教師持刀砍死某學院書記

延伸閱讀

高球名將米克森高齡奪冠 手上勞力士是這枚

高球名將米克森高齡奪冠 手上勞力士是這枚
無心之過

無心之過
富藝斯春拍獻DFL美鑽與藍鑽 百達翡麗與勞力士競人氣

富藝斯春拍獻DFL美鑽與藍鑽 百達翡麗與勞力士競人氣
校外參觀保時捷工廠 這群南京小學生讓大人吵翻了

校外參觀保時捷工廠 這群南京小學生讓大人吵翻了

熱門新聞

廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23
英國首相強生29日接受加拿大媒體CBC的訪問。（取材自觀察者網）

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

2021-05-30 22:25
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光