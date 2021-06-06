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安徽狂匪「家庭不順」見人就捅 釀6死14傷

中國新聞組／北京6日電
中國安徽安慶日前發生街頭持刀隨機殺人案，受傷民眾全身是血不支倒地。(取材自微博)
中國安徽安慶日前發生街頭持刀隨機殺人案，受傷民眾全身是血不支倒地。(取材自微博)

中國安徽省安慶市5日發生隨機殺人事件，一名吳姓男子持刀在鬧區見人就捅，多人遇刺後倒地，血流不止，隨後被警方當場逮捕，但已造成6人死亡，14人受傷，警方說25歲的吳某是因家庭不順悲觀厭世而洩憤行凶。有網民指出，這是中國境內近一個月來第三起隨機殺人事件，怒稱「建議這種人統統死刑，別禍害別人。」

據安慶市公安局迎江分局通報，警方當時獲報有名男子在迎江區人民路商業步行街持刀傷人，隨即出動處置，現場制服逮捕一名嫌犯，並將受傷民眾送往醫院救治。

網路影片顯示，案發現場是熱鬧的商業步行街，有駕駛電單車女子在馬路遇襲倒地，也有清潔女工被斬、男子店門前中刀血流滿地。

有目擊者指出，當時街上沒有警察，嫌犯持刀奔跑數百米仍無人制止，且「邊砍邊笑」、「見人就捅」；多人走避不及，中刀倒地。而頭戴白巾的男性疑兇事後被兩名警察按壓在地，再被押上警車。

中國安徽安慶日前發生街頭持刀隨機殺人案，疑犯落網。(取材自微博)
中國安徽安慶日前發生街頭持刀隨機殺人案，疑犯落網。(取材自微博)
醫護人員緊急替傷者救治。(取材自微博)
醫護人員緊急替傷者救治。(取材自微博)

另有多名網民聲稱是「團夥犯案」，更指其中兩人犯案向不同方向逃去，只有一人被捕。不過未獲官方證實。

香港經濟日報報導，這起隨機殺人在微博上引起熱議，有網民表示，這是近一個月第三起了，「大連一起，南京一起，加上安徽這起，建議這種人統統死刑，別禍害別人。」

遼寧大連上月22日發生汽車蓄意輾人，一輛私家車高速駛向斑馬線，撞到多名過路行人，多人被撞飛至半空。事故造成5人死亡，5人受傷。涉事司機事發後逃逸，之後被警方拘捕。據通報，犯罪嫌疑人劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。

中國警方在線微博消息指出，公安部高度重視這起事件，要求安徽公安機關全力偵辦，切實維護社會安全穩定，並連夜派出工作組，趕赴當地督察指導案件處置工作。

公安 中國 警察

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