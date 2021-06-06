新疆警跳水滿身傷不在意 只為了救3隻羊

羊的主人向民警致謝。（取材自中國之聲）

YouTube日前出現一段「中國新疆 民警跳入水流湍急的溝渠幫牧民救羊」的影片，幾位警察 跳入水中把羊救起，自己卻都傷痕累累，讓外國網民紛紛留言大讚「幹得好」。

據中國之聲報導，新疆烏恰縣一位牧民的三隻羊日前在田間水渠喝水時不慎掉了下去，因雪山融水多，河道水位上升，水流非常湍急，羊很快被沖走。

牧民一時急得大聲呼救，恰巧被正在附近的民警輔警發現後，趕緊跳入溝渠中幫忙救羊。幾位民警在水中追趕了約一公里，經過近30分鐘的努力，才終於將三隻羊成功救起。他們有的胳膊被劃傷，有的褲子被劃破，全身傷痕累累。

民警跳水救羊，在水流沖擊下撞到邊上的石頭，雙腿被撞破。（取材自中國之聲）

新疆民警跳入水流湍急的溝渠幫牧民救羊的視頻，引來國外網民點讚「幹得好！」（視頻截圖）

據報導，其中一位民警吐爾遜阿力表示，「當時一心想著救羊，保護百姓的財產，根本沒有想就跳下去了。能減少牧民的損失，我們受點傷不算什麼」。牧民表示，那時他看到警察不顧一切在水中用身體抱住羊，覺得很感動，「真的非常感謝，希望他們早點恢復」。

影片被網友上傳到YouTube後，評論區許多外國網民紛紛為他們點讚，有人留言「看著就疼，向你們招呼」、「保護群眾的同時，一定要注意安全」，還有一名自稱非洲退休警察的網民，也向中國民警致敬，並表示「這是世界上最好的警察」。