蘭新鐵路誤點列車甘肅撞維修工 釀9死

蘭新鐵路發生列車與鐵路施工人員相撞事故，導致9人遇難，事發路線已恢復通行。此為示意圖。（取材自財經雜誌）

甘肅 繼山地馬拉松 21死事故後再發生嚴重意外，4日清晨5時19分許，從烏魯木齊開往杭州方向的k596列車，在蘭新線k361＋401公里處（甘肅金昌境內），發生列車與鐵路施工人員相撞事故，經初步核查現場施工人員有9人遇難，救援工作在進行當中。

蘭州鐵路局通報，6月4日4時06分至7時06分，在蘭新鐵路玉石至金昌區封閉下行線進行蘭新線天窗施工計畫，武威工務段進行大機維修作業，此時上行線仍處於正常運行狀態。

5時18分，鐵路部門施工作業人員侵入蘭新線上行線，在K361+402米處與正在運行通過的烏魯木齊至杭州的K596次列車發生碰撞，導致9人遇難。事發線路彎較急，曲線半徑為596.1米。6時43分，蘭新鐵路運輸恢復正常。

按照列車時刻表，k596次列車應於當日5時23分抵達金昌站，並停留6分鐘。如果一切正常，事發時間，該列車應停靠在金昌站。不過，該列車在抵達上一站張掖時，就晚點14分鐘。事故發生後，該列車抵達金昌站時已是早上7時，晚點97分鐘。目前該趟列車已抵達蘭州站，晚點100分鐘。

網上流出疑是列車司機室監控畫面，顯示司機發現路軌上有施工人員時，發出響號並站起身疑試圖煞停列車，但約3秒後已撞上施工人員。但網民質疑真確性，質疑影片曾遭剪接。

6月4日共有59人參與作業，9名逝者全部為蘭州鐵路局武威工務段工人，均為勞務外包人員。此外，事故地點不在原計畫的維修區間內。規定的維修作業區段為K361+900至K367+800米處，而事故發生地為K361+401米處。

對此，鐵路部門向遇難人員表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示慰問。後續將全力做好善後工作，徹底調查事故原因，全力杜絕類似事故發生。