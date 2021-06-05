雲南又一象群遷徙 逗留西雙版納 珍稀植物面臨風險

逗留在西雙版納熱帶植物園的象群食量巨大，其所在區域的食物已不足以支撐象群的需求。（取材自人民日報）

雲南野生象群遷移現象引發關注。除了北遷的象群已進入昆明，另一個17頭野生亞洲象群則進入中國 科學院西雙版納熱帶植物園 ，並逗留至今。

人民日報報導，據亞洲象預警系統監測， 目前象群中有17頭個體，包括成年象11頭，亞成體象4頭，還有2頭2021年出生的幼象。

這群象是在遷徙過程中路過版納植物園，由於幼象難以渡過羅梭江，象群多次試圖渡江失敗。隨著雨季降雨量的增加，羅梭江流速上漲，象群回歸常規遷徙路線的難度不斷增加，這群野象有可能長時間滯留在植物園及其周邊區域。

報導說，截至6月3日，這群野象在版納植物園已逗留10天之久，由於象群食量巨大，其所在區域的食物已不足以支撐象群的需求。6月2日晚，象群已開始闖入園區東部的作物保護與育種基地，並對基地內的設置造成損害。更為嚴重的是，如果象群進一步向版納植物園核心區移動，60年來以蔡希陶教授為代表的幾代植物園人的收集和保存的13000多種植物，尤其是1350多種珍稀瀕危植物一旦被象群取食和破壞，將造成難以挽回的巨大損失。

隨著該野象群逗留時間的增加，應對野象群帶來的威脅也越來越多困難，由於亞洲象體型巨大，活動力強，食量大，加之智商相對較高，目前採取的防護網等臨時措施也只能在一定程度上防範野象群。版納植物園正加緊與地方政府、林業部門、自然保護區相關專家、工作人員密切溝通合作，希望能盡快通過多種措施，幫助野象群找到幼象能通過的遷徙路線。

專家指出，近年野生象繁殖增加、棲息地卻縮減，是造成牠們遷移的原因。