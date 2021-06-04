我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

好運用完？女中億元大獎環遊世界 3年後負債失業

中國新聞組／北京4日電

2018年一名女子「信小呆」抽中支付寶價值1億元人民幣(約1570萬美元)大獎，之後辭職環遊全世界。今年將滿30歲的她坦言，當初為了旅遊還倒貼錢，刷爆信用卡，負債累累，如今工作面試頻落空，日前被診斷出罹患憂鬱症。

騰訊網報導，這名暱稱為「信小呆」的女孩在2018年抽中支付寶億元大獎，被冠上「中華錦鯉」（幸運兒）稱號，開啟環遊全球之旅。不過，她稱，說是旅遊，其實更像是完成各種任務，且有非常多的限制，有時還要倒貼錢。在一個地方待不了幾天就要去下一個地點，無法休息，這場旅遊讓她身心疲憊。

於是她在網上發起一個活動，1元轉讓「1億獎勵」，但是網友們並不買帳，甚至還有人說她是騙子。對此，她在網上分享自己的環球生活，求線上打賞，後來一度銷聲匿跡。

今年6月，「信小呆」在某社交平台更新影片，講述自己兌獎之後的經歷，以及未來的打算。表示這個獎勵看似美好，其實大多數都是一次性的消費券。自己為了花光它們，有時候還要倒貼錢。一場旅遊下來花了20萬元，甚至還刷爆信用卡，讓自己負債累累。

如今她沒有工作，之前一直面試，卻發現自己落後太多，頻頻落榜。前段時間還被檢查出有憂鬱傾向。現在她正在考教師資格證，希望能夠順利的找到工作。

影片發出來時間不長，「信小呆」在網上的粉絲就已經突破了萬人，播放量也非常的可觀。網友建議，「信小呆」如果找到工作後，可兼職當一位網紅，憑藉著「中華錦鯉」的名頭，闖出一片天地還是沒有問題的。

另據快科技報導，支付寶錦鯉「信小呆」上了熱搜！企查查APP顯示，「信小呆」目前已被多家公司、個人註冊商標，其中2018年註冊數量高達98家，註冊公司地址遍布全國，目前已有29項商標被成功註冊。

支付寶 信用卡 面試

上一則

香港昂船洲貨船燒15小時 濃煙籠罩西九龍

下一則

突破中國制裁 澳洲經濟強勁反彈、煤炭出口暴增

延伸閱讀

好運用完？她抽中環遊世界後3年…負債失業 還得憂鬱症

好運用完？她抽中環遊世界後3年…負債失業 還得憂鬱症
拜登推移民新制 同性戀者、家暴可申請政治庇護

拜登推移民新制 同性戀者、家暴可申請政治庇護
世説新聞／拜登新政下 華人身負遞解令 綠卡面試變這樣

世説新聞／拜登新政下 華人身負遞解令 綠卡面試變這樣
ADS專營餐館電腦系統一站服務特別推出送電腦/送打印機大優惠

ADS專營餐館電腦系統一站服務特別推出送電腦/送打印機大優惠

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升