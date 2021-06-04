圍堵加食誘 雲南15頭北上亞洲象向南移了

工作人員正將其從山坳引出。(取材自紅星新聞)

15頭北上的野生亞洲象3日下午被成功圍堵在雲南昆明市晉寧區雙河鄉料草壩村以南500米處；此處距昆明市晉寧區主城區直線距離約30公里，距安寧市主城區約50公里。

昆明日報報導，2日晚間象群繼續向北遷移，沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進，進入昆明市晉寧區雙河鄉。當時位於雙河鄉火草壩附近。

紅星新聞報導指出，現場人士表示，3日下午，有渣土車司機在雙河鄉料草壩村和老江河村之間一處山坳看到一頭大象，接著看到象群出現在山坳裡。而渣土車司機們也接到命令往山坳左邊移動，同時寶夕公路通往料草壩村方向的公路也被車輛堵住，阻止大象向北移動。

村民在陽台圍觀。(取材自封面新聞)

象群在山坳小路上逗留約十分鐘，據現場視頻顯示，大象除了吃路邊的樹枝和野草，還踩進農田裡。有幾名人員拉開一小車秸稈灑在小路上，象群似乎也遭到食物引誘，本來往山裡移動的牠們轉頭向出口慢慢走去。

之後飽食的群象踏上寶夕公路主路；當地工作人員早已準備好玉米秸稈和水，逛吃逛喝以後，下午5時26分，15頭大象向南邊的老江河村移動。

據封面新聞報導，雙河鄉核桃 園村路段實行交通管制，村子的入口處設有關卡，有多名交警值守，防止外來車輛進入村內。雙河鄉當地一村民說，工作人員用投食的方式為大象引路。

據該村民拍下的視頻顯示，九頭大象經過雙河鄉的某村莊，牠們均沿著小路走往山林走，沿途沒有對房屋造成破壞。村民們都在樓頂圍觀拍攝，錄製視頻時也很小聲，怕驚擾到大象。

而近日為防止象群進城入村，雲南玉溪數百台貨車組成堵象車隊，分布在重點路口，車隊中的一位司機廖繼波稱，現已連續工作四天，大家吃住在車上，值守時能聽到大象的聲音。