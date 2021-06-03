營造建黨100周年良好氛圍 體總叫停高危賽事
甘肅省白銀市黃河石林百公里越野賽5月22日因局部天氣突變發生公共安全事件，造成重大人員傷亡，教訓十分沉痛。體育總局網站2日發布通知，為切實保障人民群眾身體健康和生命安全，從即日起，暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的新興高危體育賽事活動。
體育總局官網報導，體育總局將對體育賽事活動進行全面梳理，加快完善管理制度，健全標準規範，全面加強對體育賽事活動安全的管理保障。
各地要嚴格落實非必要不辦賽要求，堅持底線思維，增強風險意識，強化屬地管理責任，採取切實有效措施防範和化解風險。要圍繞組織運營、服務保障、安全管理、應急救援、疫情防控、地質條件、氣象因素等內容，對所有賽事活動開展全面風險排查，存在安全隱患的一律暫停，嚴防體育領域安全事件發生，為迎接建黨100周年營造良好的環境和氛圍。
另據自由亞洲電台報導，甘肅省白銀市於上月舉辦百公里越野賽過程中，多達21人因在極端天氣下失溫遇難。事件引發中國社會有關事故天災還是主辦方管理不力造成「人禍」的輿論爭議。但當局迅速實施互聯網信息管控，遇難者家屬也被噤聲。
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