龍捲風侵襲哈爾濱 巨型風柱致屋垮1死16傷

黑龍江哈爾濱尚志市遭受冰雹及龍捲風吹襲，造成1死16傷的慘劇。（視頻截圖）

黑龍江哈爾濱尚志市1日遭受冰雹及龍捲風 吹襲，市內4個鄉鎮受災，造成1死16傷，當地民房、工廠、農田等受損。

據央視網，截至2日早上6時，有關部門已安置村民243人，風災造成148間房屋倒損，初步估計經濟損失512萬元人民幣。事發於昨日下午5時半至6時許，尚志市有龍捲風和冰雹強對流天氣，造成該市帽兒山鎮、烏吉密鄉、河東鄉、長壽鄉4個鄉鎮不同程度受災。

由網傳影片可見，尚志市出現巨型龍捲風，巨大的風柱直衝雲霄，龍捲風捲起巨大沙塵並緩慢移動。龍捲風過境後有多間房屋受損，現場一片狼藉。尚志市多個村莊的市民目睹這場龍捲風。相關視頻顯示，黃色的風柱緩緩移動，捲起周邊雜物，龍捲風過後，村民的房屋倒塌、房頂被掀，樹木被折斷。不少居民感嘆，「太嚇人了，頭一回見」。

中國 新聞周刊報導，此次河東鄉長新村受損相對嚴重。長新村100戶居民中，20多戶居民房屋坍塌、受損，其中，位於村頭的養雞場受損最嚴重。該地原是一所小學，現為四五間簡易鋼結構房屋，長度達50米。龍捲風經過後，雞舍完全倒塌，上萬隻雞也幾乎全部死亡，養雞場老闆亦被砸身亡，村民感嘆：「去年才結婚，孩子也才2個月」。其父親也被砸成重傷，目前還在醫院治療

受突發龍捲風影響，哈牡高鐵沿線帽兒山西至尚志南間設備故障，一度導致多趟列車晚點運行。

截至昨晚9時49分，4個鄉鎮的傷者已全部送往尚志市人民醫院救治，其中一人搶救無效死亡，一人重傷正在救治，15人受輕傷。當地有過百間民房受損，部分廠房、冷庫、牛舍、雞舍、農田受損。目前，房屋倒損、企業損失等後續工作正在有序進行。