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對房客動情? 安徽婦竟信狗血劇情 被詐179次損273萬

中國新聞組╱香港2日電
安徽一名63歲男子詐騙女房東179次，得手273萬元人民幣。(取材自北新晚視覺網)
安徽一名63歲男子詐騙女房東179次，得手273萬元人民幣。(取材自北新晚視覺網)

中國爆出一宗劇情比電視劇更狗血的詐騙案，安徽63歲男子在2014年認識一名女房東，他編出各種故事前後詐騙對方179次，女房東被騙了5年後才報案，一共損失逾273萬人民幣（約42.7萬美元）。網民認為女房東實在太善良，但不少人認為她很可能是動了情。

香港01報導，警方調查期間發現男子的謊言層出不窮，但都成功勾起女房東的同情心。除了死老婆情節，老伯還騙編出一段兒子和新抱在德國出車禍、兒子搶救後不治、新抱無法回國、新抱原來懷孕還上吊自殺等大謊言；這名女房東全部信了，每次都借他錢，金額超過273萬人民幣，直至老伯的女友致電她道出真相，她始知受騙。

報導指出，63歲的張伯原本在淮南開飯店，2014年來到蚌埠市，打算在義烏商貿城附近開飯店。有天他在路邊電線桿見到廣告，找到丁姓女房東，他自稱是做海鮮生意的大老闆，後來樓沒租成，反而和女房東做了朋友。

他第一次騙錢是在同年6月，以周轉為名要女房東借8000元人民幣（約1253美元），女房東當他是朋友毫不猶豫轉帳，接下來的時間，張伯用各種藉口不停借錢，金額由幾百至幾萬元不等，女房東又馬上借他錢辦後事。

後來的藉口層出不窮，2015年張伯說自己兒子和新抱在德國出車禍，兒子急需醫藥費，然後又說兒子在那邊搶救後不治，要錢辦後事，倖存的新抱又沒錢回國等，房東有求必應，到後來張伯又編出新抱原來已懷孕但卻上吊死了的事，而且兒子留下一屁股債等，又成功詐騙不少錢。

長期有借無還，女房東其實曾叫他還錢，張伯就說自己會將海南及南京的房產變賣還錢，殊不知又埋下另一個謊言的伏筆。2016至2018年間，張伯說自己賣海南房產時出現種種問題，又需要向女房東借錢周轉，結果變成惡性循環，女房東為了要他還錢，反而被張伯借了更多錢。

據報導，至2019年，女房東接到1名李姓女子的電話才恍然大悟，對方自稱是張伯女朋友，兩人一直在淮南同住，並沒有去過海南，去海南賣房產的謊言不攻自破，而張伯口中的老婆、兒子、新抱真有其人，但全部活得好好的沒出意外。被騙了5年的女房東這時才明白自己中伏，張伯這時還致電她，說可以到北京找同鄉借錢還她，女房東因心急要回巨款，又借了8萬人民幣（約1萬2535元）給他。

直至女房東報警前，張伯還打算騙她到重慶借錢還款，報導說，5年前後加起來，女房東被他詐騙了179次。張伯日前作供時透露，自己騙來的款項大部分用來賭博和炒股，只有少部分是用於生活。

安徽一名63歲男子詐騙女房東179次，得手273萬元人民幣。（視頻截圖）
安徽一名63歲男子詐騙女房東179次，得手273萬元人民幣。（視頻截圖）

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