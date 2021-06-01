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質疑中印衝突解放軍死亡數 「辣筆小球」判刑8月

中國新聞組／北京1日電
「辣筆小球」真名為仇子明，曾任經濟觀察報記者。（取材自微博）
「辣筆小球」真名為仇子明，曾任經濟觀察報記者。（取材自微博）

江蘇省南京市建鄴區法院5月31日公開審理，裁定被告仇子明（新浪微博名「辣筆小球」）侵害英雄烈士名譽、榮譽罪成，判刑八個月，另責令十天內在媒體公開道歉，消除影響。仇子明在庭上稱絕不再犯。

新華社報導，法院經審理查明，2021年2月19日，仇子明在衛國戍邊官兵誓死捍衛國土的英雄事蹟報導後，為博取眼球，獲得更多關注，在其住處使用其新浪微博賬戶「辣筆小球」（粉絲數250餘萬），先後於10時29分、10時46分發布2條微博，歪曲衛國戍邊官兵的英雄事蹟，詆毀貶損衛國戍邊官兵的英雄精神，侵害英雄烈士名譽、榮譽。上述微博在網絡上迅速擴散，引發公眾強烈憤慨，造成惡劣社會影響。

法院認為，公訴機關指控仇子明犯侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。仇子明歸案後如實供述自己的罪行，且認罪認罰，當庭表示絕不再犯。據此，辯護人請求從輕處罰的辯護意見屬實，公訴機關所提有期徒刑八個月的量刑建議適當，均予採納，遂依法作出上述判決。

香港明報報導，這是中國「刑法修正案（11）」3月1日起正式實施後，第一宗侵害英雄烈士名譽、榮譽刑事案件。

據報導，仇子明曾任經濟觀察報記者。今年2月19日，仇在新浪微博以「辣筆小球 」發帖，質疑當局所指中印邊境衝突中解放軍僅四人陣亡的說法。

仇子明在今年3月被捕後，曾在官媒公開的短片中道歉稱，「 我這樣的行為，可以說是一種良知泯滅的行為。我對此也非常自責，非常懊悔。」

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