我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

一路「象」北攔不住 牠們闖民宅吃掉200公斤玉米

中國新聞組／北京1日電
象群入村。(取材自北京日報)
象群入村。(取材自北京日報)

雲南15頭亞洲野象目前仍向北遷徙，目前已到達玉溪市紅塔區村莊附近，距離昆明市晉寧區約50公里；野象群在元江縣、石屏縣「肇事」412起，有大象闖入民宅吃掉200公斤玉米，還有人直接與野象群相遇，一名車行老闆為了避險，躲車裡裝死不敢動。

來源：youtube

新京報報導，雲南省森林消防總隊兩個無人機監測小組，利用無人機追蹤野象群，由聯合指揮部通知沿邊群眾及早做好撤離和防範，在野群經過之前，地方派出所會提前通知村民撤離，讓他們在田間疏散，可以離村躲避，也可以藏身自家房頂或二樓。儘管如此，還是有人與野象群相遇。

一路北上的大象群。(取材自楚雄網)
一路北上的大象群。(取材自楚雄網)

 5月27日晚，野象群在峨山縣城遊蕩走進一家車行，車行老闆當時沒來得及撤離，在門口和大象碰了個正著，只能緊急躲進車內避險；老闆王先生形容，野像走路如同貨車經過，可以感受到每一步的震動，牠們用鼻子把車行門前的柵欄掀翻，其中有一頭野象在他面前轉身而過，「當時與牠就是大眼瞪小眼，我只好裝死，不敢動，氣都不敢喘，現在想起來都後怕。」

事後老闆還發現，大概是一路奔波有點渴，象群直接喝乾了店裡兩噸的水。

象群北遷中途路過一村莊，有頭小象闖入村民家的豬圈，把豬圈「玩」塌了；更過分的時候，還用鼻子抽小豬。

紅塔區大密羅社區監委會主任施家云也目睹野象入村全過程。他回憶說，村裡使用渣土車堵住進出口，廣播宣傳提醒居民注意安全，並把老人和孩子轉移到安全的房屋內。當野象闖到村民家中時，大家都只能躲起來遠遠地觀望。

大水沖村一村民回憶，一頭野象用腳踢開某戶村民的院門，「弓著腰、收著肚子進入屋內」，該村民房屋頂梁大水沖村一村民上還有野象背上的黃色泥巴，門口一吊燈被撞壞，院內一片狼藉。

撞壞大門踩死雞村民連夜撤離。(取材自楚雄網)
撞壞大門踩死雞村民連夜撤離。(取材自楚雄網)

30日凌晨，象群破門闖進大水沖村郭朱光家中，郭朱光與妻子立刻爬上房頂避險，象群在屋內吃掉200公斤玉米、踩死兩隻雞後離開。象群從郭朱光家出來後又進入稻田覓食，隨後走進深山。

目前，國家林業和草原局已派出五名專家前往紅塔區，與當地指揮部共同商討應對象群北遷相關措施。專家分析，從野象群所處位置和近期活動特點看，有繼續向北偏東遷徙的趨勢。目前，未發生人員傷亡事件。

車行老闆表示，自己躲車裡裝死不敢動。(視頻截圖)
車行老闆表示，自己躲車裡裝死不敢動。(視頻截圖)

上一則

「躺平」成商機 阿里巴巴註冊商標

下一則

「養4老3孩+工作996」網罵爆…新華社微博屏蔽負面留言

延伸閱讀

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里

15象一路向北 從西雙版納北遷距昆明百公里
財經簡訊

財經簡訊
玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情

玉米期貨大跌 供給增加動搖高漲的投機行情
大象跌深溝 獲救後「1個特殊動作」引網友激辯

大象跌深溝 獲救後「1個特殊動作」引網友激辯

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37
法月萍展示蚯蚓土。（取材自紫牛新聞）

女博士棄200萬年薪 回鄉養蚯蚓 年收破千萬

2021-05-28 13:00
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
為防堵印度變種病毒，5月31日起，離開廣州的旅客及司機須持有72小時內核酸檢測陰性證明。圖為廣州已在多個行政區做全民篩檢。（新浪微博照片）

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

2021-05-30 12:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處
搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了

搭機人數回到疫情初期水準 戴口罩爭議也變多了