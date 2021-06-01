一路「象」北攔不住 牠們闖民宅吃掉200公斤玉米

象群入村。(取材自北京日報)

雲南15頭亞洲野象目前仍向北遷徙，目前已到達玉溪市紅塔區村莊附近，距離昆明市晉寧區約50公里；野象群在元江縣、石屏縣「肇事」412起，有大象闖入民宅吃掉200公斤玉米，還有人直接與野象群相遇，一名車行老闆為了避險，躲車裡裝死不敢動。

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新京報報導，雲南省森林消防總隊兩個無人機監測小組，利用無人機追蹤野象群，由聯合指揮部通知沿邊群眾及早做好撤離和防範，在野群經過之前，地方派出所會提前通知村民撤離，讓他們在田間疏散，可以離村躲避，也可以藏身自家房頂或二樓。儘管如此，還是有人與野象群相遇。

一路北上的大象群。(取材自楚雄網)

5月27日晚，野象群在峨山縣城遊蕩走進一家車行，車行老闆當時沒來得及撤離，在門口和大象碰了個正著，只能緊急躲進車內避險；老闆王先生形容，野像走路如同貨車經過，可以感受到每一步的震動，牠們用鼻子把車行門前的柵欄掀翻，其中有一頭野象在他面前轉身而過，「當時與牠就是大眼瞪小眼，我只好裝死，不敢動，氣都不敢喘，現在想起來都後怕。」

事後老闆還發現，大概是一路奔波有點渴，象群直接喝乾了店裡兩噸的水。

象群北遷中途路過一村莊，有頭小象闖入村民家的豬圈，把豬圈「玩」塌了；更過分的時候，還用鼻子抽小豬。

紅塔區大密羅社區監委會主任施家云也目睹野象入村全過程。他回憶說，村裡使用渣土車堵住進出口，廣播宣傳提醒居民注意安全，並把老人和孩子轉移到安全的房屋內。當野象闖到村民家中時，大家都只能躲起來遠遠地觀望。

大水沖村一村民回憶，一頭野象用腳踢開某戶村民的院門，「弓著腰、收著肚子進入屋內」，該村民房屋頂梁大水沖村一村民上還有野象背上的黃色泥巴，門口一吊燈被撞壞，院內一片狼藉。

撞壞大門踩死雞村民連夜撤離。(取材自楚雄網)

30日凌晨，象群破門闖進大水沖村郭朱光家中，郭朱光與妻子立刻爬上房頂避險，象群在屋內吃掉200公斤玉米、踩死兩隻雞後離開。象群從郭朱光家出來後又進入稻田覓食，隨後走進深山。

目前，國家林業和草原局已派出五名專家前往紅塔區，與當地指揮部共同商討應對象群北遷相關措施。專家分析，從野象群所處位置和近期活動特點看，有繼續向北偏東遷徙的趨勢。目前，未發生人員傷亡事件。