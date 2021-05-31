網上炸鍋…電腦藏64G不雅片被炒 工程師索賠敗訴

一名工程師因為在工作電腦私藏不雅視圖，被開除後遭公司索賠。此為示意圖。（取材自ingimage）

上海一名月薪1.7萬元（人民幣，下同，約2672美元）的工程師，在工作電腦私藏64G不雅視圖，被開除後竟索賠41萬元（約6.4萬美元），話題在網上炸鍋。一審判決公司解僱合法，該工程師不服並上訴，法院終審駁回上訴案，維持原判。

每日經濟新聞報導，中國 裁判文書網官網披露的一則民事判決書顯示，黃姓工程師擔任軟件測試工程師，離職平均工資1.7萬。公司書面通知黃姓工程師解除勞動關係，理由為「你的公司電腦中存有大量不雅圖片和視頻。上述不當行為不僅嚴重違反了本公司的內部規章制度，也違反了基本的職業規範」。同日，公司向黃姓工程師出示離職證明，黃某於當日離職。

黃姓工程師後來在與公司的面談筆錄中載明：「我確認，我不應該在公司電腦上儲存這些不雅片」。但因為不同意公司的解僱決定，黃向上海市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求裁決公司支付違法解除勞動合同賠償金人民幣41萬元，仲裁委不予支持。

黃某不服，向法院提訴。一審判決，認為黃某在公司電腦中放置不雅視頻或照片，有違職業道德和公序良俗，公司解僱合法。黃某不服，再向上海一中院提起上訴，最終遭駁回，維持一審原判。