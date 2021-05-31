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被打斷手、口吐白沫…黑龍江婦遭家暴50年 擀麵棍殺夫

中國新聞組／北京31日電
韓月（化名）因不堪忍受長期遭丈夫毆打，深夜反殺了熟睡中的丈夫。（取材自正觀新聞）
韓月（化名）因不堪忍受長期遭丈夫毆打，深夜反殺了熟睡中的丈夫。（取材自正觀新聞）

黑龍江一位婦人韓月（化名）結婚50年來長期遭丈夫毆打、辱罵、恐嚇，甚至曾被打到手骨折、口吐白沫。2019年12月，她終於不堪忍受，在夜裡用擀麵棍殺死熟睡中的丈夫。法院認定韓月呈現「災難性經歷後的持久性人格改變」，作案時為限制刑事責任能力，判處她五年有期徒刑。

正觀新聞報導，50年前，韓月出嫁時只有十五、六歲。丈夫好賭，韓月只得學著賣冰棍、掄粉皮，靠做小生意維持家庭生計。

丈夫好賭欠下了一身賭債，還不上錢或是賭錢輸了的時候，韓月就成了出氣筒。韓月胳膊被打折過，頭髮被拽得一綹一綹地掉，眼睛打青、鼻子打出血，甚至曾被打得口吐白沫。

擀麵杖等工具。（取材自正觀新聞）
擀麵杖等工具。（取材自正觀新聞）

丈夫不允許韓月和其他男人說話，他把門反鎖、窗戶焊死，拿鐵鍊把韓月的雙腳拴住，並威脅她「要是敢跑就殺死你兒子、孫子」。家裡的擀麵杖也成了虐待韓月的工具，丈夫用這個捅韓月下體。賭錢輸了的時候，韓月就成了籌碼，沒錢抵債就讓韓月跟贏家「出去」一宿。

2019年，韓月實在不堪家暴逃跑了，大兒子把她藏在自己朋友的房子裡。丈夫聽說是大兒子接走韓月，就到兒子店裡逼問，放話要殺人砸店。他有一個「殺人名單」，上面有韓月、大兒子一家、二兒子一家、韓月的妹妹、韓月的大嬸等人。韓月為了保護「殺人名單」中的親人，她只好回家，想跑不敢跑。

案發當天，丈夫又輸錢了，要韓月去借錢不然就殺人，一頓拳打腳踢後，丈夫開始磨刀嚇唬韓月。韓月嚇得睡不著，夜裡趁張雀德熟睡，拿起大擀麵杖擊打他的頭部。早上發現丈夫沒有醒來，韓月便在兒子的陪伴下向警方自首。

事發現場。（取材自正觀新聞）
事發現場。（取材自正觀新聞）

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