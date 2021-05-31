南京胖哥擒兇被刺…微博閱讀量衝13億 網讚平民英雄

微博上所流傳的南京胖哥急救照。（取材自四海網）

江蘇南京市日前發生一起「駕車撞人並持刀捅人」事件，一位市民見義勇為被捅傷，網友稱他為「南京胖哥」，他的微博 閱讀量已逾13億，網友大讚他是「真正的平民英雄」。網傳「南京胖哥」已救治無效去世，不過南京市官方微博闢謠，指傷者正在鼓樓醫院接受治療，目前生命體徵平穩。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「胖哥」已接受急診腹內探查修補手術，目前手術已結束，患者被轉至ICU重症醫學科接受治療。在鼓樓醫院ICU門口，「胖哥」的媽媽、妹妹、女朋友都在門口坐著，等待「胖哥」出來，「我們從昨晚一直等到現在。當時他剛和朋友分開一會，身邊沒有別人」。

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而在鼓樓醫院門口，有不少市民送來鮮花和食物，感謝這位南京好人，希望他能夠渡過難關。市民送來鮮花，在卡片上留言「祝胖哥早日康復」。

「胖哥」姓邱，今年33歲，南京本地人，以前是一名鉛球運動員，身體素質非常好，人也很熱心，樂於助人，「沒想到直接就上去幫忙了」。

「胖哥」的叔叔說，「胖哥」家境並不好，爸爸因為中風還在康復中心，媽媽也幾乎沒有收入。他說，當晚9時左右，「胖哥」曾在微信 朋友圈裡發過兩條短視頻，第一條是說「新街口哪哪都堵」，第二條是他在車上拍的現場，「我在他下面評論，讓他快回家，不要多管閑事，後來不知道他為什麼把這條朋友圈刪了。」他還說，，目前「胖哥」還沒有完全脫離危險。

兇嫌吉男疑因感情糾紛，駕車把前妻撞倒在地，並輾壓倒地的前妻，隨即駕車逃離。在逃離過程中，吉男先與其他車輛發生碰撞，無法行駛。吉男隨後持刀逃竄，被熱心民眾圍堵，「胖哥」被吉男用刀刺傷，現場多名群眾也不同程度受傷。

南京市政府新聞辦公室通報，這起惡性刑事案件中八名傷員的救治情況，其中危重四人、重傷兩人、中度傷兩人，出院一人，生命體徵均平穩。南京市公安 局常務副局長李明杰並對在此事件中見義勇為的熱心群眾，表示由衷敬佩和感謝。