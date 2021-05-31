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南京胖哥擒兇被刺…微博閱讀量衝13億 網讚平民英雄

中國新聞組／北京31日電
微博上所流傳的南京胖哥急救照。（取材自四海網）
微博上所流傳的南京胖哥急救照。（取材自四海網）

江蘇南京市日前發生一起「駕車撞人並持刀捅人」事件，一位市民見義勇為被捅傷，網友稱他為「南京胖哥」，他的微博閱讀量已逾13億，網友大讚他是「真正的平民英雄」。網傳「南京胖哥」已救治無效去世，不過南京市官方微博闢謠，指傷者正在鼓樓醫院接受治療，目前生命體徵平穩。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「胖哥」已接受急診腹內探查修補手術，目前手術已結束，患者被轉至ICU重症醫學科接受治療。在鼓樓醫院ICU門口，「胖哥」的媽媽、妹妹、女朋友都在門口坐著，等待「胖哥」出來，「我們從昨晚一直等到現在。當時他剛和朋友分開一會，身邊沒有別人」。

來源：YouTube

而在鼓樓醫院門口，有不少市民送來鮮花和食物，感謝這位南京好人，希望他能夠渡過難關。市民送來鮮花，在卡片上留言「祝胖哥早日康復」。

「胖哥」姓邱，今年33歲，南京本地人，以前是一名鉛球運動員，身體素質非常好，人也很熱心，樂於助人，「沒想到直接就上去幫忙了」。

「胖哥」的叔叔說，「胖哥」家境並不好，爸爸因為中風還在康復中心，媽媽也幾乎沒有收入。他說，當晚9時左右，「胖哥」曾在微信朋友圈裡發過兩條短視頻，第一條是說「新街口哪哪都堵」，第二條是他在車上拍的現場，「我在他下面評論，讓他快回家，不要多管閑事，後來不知道他為什麼把這條朋友圈刪了。」他還說，，目前「胖哥」還沒有完全脫離危險。

兇嫌吉男疑因感情糾紛，駕車把前妻撞倒在地，並輾壓倒地的前妻，隨即駕車逃離。在逃離過程中，吉男先與其他車輛發生碰撞，無法行駛。吉男隨後持刀逃竄，被熱心民眾圍堵，「胖哥」被吉男用刀刺傷，現場多名群眾也不同程度受傷。

南京市政府新聞辦公室通報，這起惡性刑事案件中八名傷員的救治情況，其中危重四人、重傷兩人、中度傷兩人，出院一人，生命體徵均平穩。南京市公安局常務副局長李明杰並對在此事件中見義勇為的熱心群眾，表示由衷敬佩和感謝。

許多民眾送花來為南京胖哥打氣。（視頻截圖）
許多民眾送花來為南京胖哥打氣。（視頻截圖）

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