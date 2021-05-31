兒童彩妝成社交方式 專家憂：成分對童顏傷害大

線下實體店售賣的兒童彩妝盒。（取材自紅星新聞）

兒童彩妝已成為孩子們新的社交方式，家長們面對小孩「別人都有，為什麼我沒有？」的要求，便同意購買；然而女童因使用兒童彩妝導致過敏 的新聞登上微博 熱搜的消息，也讓他們對兒童彩妝質量憂心忡忡，專家則建議勿日常長期使用。

兒童彩妝到底有多熱？紅星新聞報導，在成都學校周圍以及商場內，均有玩具店售賣兒童彩妝，價格從幾十元到幾百元不等：以「兒童彩妝」為關鍵詞進行搜索，某電商 平台上就有3.6萬餘件相關產品。

報導指出許多家長表示，「我覺得兒童彩妝已經成了孩子們新的社交方式了。如果你沒有，就可能在小夥伴裡顯得格格不入。」因為禁不住軟磨硬泡，便答應購買滿足了女兒的願望；而女兒對於彩妝盒裡的果凍唇彩、珠光眼影、可撕拉指甲油等美妝產品，都能如數家珍地熟練描述及使用，但孩子清潔意識較差，一些化妝刷和粉餅上都有殘留化妝品。

電商平台上，有網民評論說寶寶用後過敏。（取材自紅星新聞）

因為擔心化妝品殘留小孩臉上，有的家長還特意挑昂貴的買，「商家稱已加入美妝過敏險，相關指標已通過國家檢測。」

兒童彩妝銷售異常火熱。報導引跨境電商考拉海購發布的數據，2020年兒童彩妝消費同比2019年增長了300%，「85後」的媽媽最愛給孩子買兒童彩妝。河北、山東、四川三個地區的銷量已經超越北上廣，成了兒童彩妝的前沿消費地區。

報導指出，兒童彩妝產品均是將指甲油、眼影、口紅等化妝品裝入不同外形的塑料盒後打包銷售，最便宜的價格僅十幾元，貴的價格上千。在拼多多、淘寶等電商平台上，類似的產品也不少。

兒童彩妝盒。（取材自紅星新聞）

值得關注的是，兒童彩妝所使用的化學成分是否足夠安全。報導稱，儘管線上線下商家均表示「產品不含有害成分」，但電商平台評論區裡仍有孩子過敏的現象，此前亦有使用兒童彩妝導致過敏的新聞登上微博熱搜。

然而，線下所售賣的兒童彩妝包裝盒上雖寫著「彩妝手提箱」、「兒童角色扮演彩妝產品」、「時尚美妝包」等字樣，但在包裝盒不顯眼處卻標示著「並非日常化妝品」。

報導指出，查閱實體店的十餘款兒童彩妝盒成分表中，無一例外出現了滑石粉和雲母的身影，著色劑及香精也包含其中。四川省婦幼保健院皮膚科醫師王露表示，「雲母是礦物質類成分，無毒，但可能會含有一些重金屬。如果劑量過多，皮膚可能出現紅、腫、熱、痛等現象。而工業雲母粉是不允許添加到護膚品中的。」

四川省人民醫院皮膚科副主任醫師張麗霞強調，兒童皮膚很薄，血管更豐富，防禦屏障功能差，對外界的刺激如彩妝中的香精、著色劑、防腐劑等成分更容易過敏。「彩妝中難免包含弱酸弱鹼成分，孩子使用容易出現接觸性皮炎、光敏性皮炎，最後出現色沉等症狀。」因此，並不建議將兒童彩妝作為日常長期使用。