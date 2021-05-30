媽媽餓我…上海7歲小女孩：法官救救我

女孩在法庭上向法官求救。（視頻截圖）

上海的一個7歲小女孩登上了熱搜，事因她在離婚父母因撫養權而鬧上法院時，當庭向法官「求救」：「法官能不能救救我？」因為再婚的媽媽不但把她當小工一樣使喚，還常常要餓肚子，甚至大冬天的赤腳在走廊裡罰站。網友聞訊感嘆：結婚離婚是成年人自己的事，千萬不要讓夫妻間的感情破裂殃及無辜的孩子」、「跟著這樣的媽媽實在太苦了」。

新聞坊報導，小女孩父母在2015年離婚，至於女兒的撫養權經過爭訟後歸女方所有。然而女孩的父親事後了解女兒的生活狀況後，卻愈來愈憂心。據稱小女孩在家遭受極差對待，甚至還有鄰居指證， 有一次大冬天看到小女孩被罰赤腳站在走廊上。父親因而向法院提起訴願，要求拿回女兒的撫養權。

法官在判決後回訪女孩與父親生活情形。（視頻截圖）

法院調查後證實，女孩的媽媽及其再婚的丈夫均無正常工作，全家靠上海的最低生活保障補助生活。而且再婚後又生了個兒子，小女孩因此除了洗碗、拖地、洗衣服、疊被子等家務外，還要「服侍」弟弟。此外，學校老師也向法官反映，女孩家離學校單程有10公里，但經常一個人坐公交車上下學，中午吃飯也是狼吞虎咽，「好像家裡沒吃飽飯一樣」。

而在庭審上，小女孩更是一度大哭，哽咽地和法官大聲說：「媽媽餓我，只給睡廚房」、「我不要跟媽媽」。法官最終判決小女孩改由父親撫養。看到事情圓滿解決，網友紛紛祝福小女孩，希望她能夠健康快樂成長。