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南京男狙殺前妻 熱區開車撞 再來回輾

中國新聞組／北京30日電
救護車來到現場，用擔架將女子抬上了車。（取材自現代快報）
救護車來到現場，用擔架將女子抬上了車。（取材自現代快報）

南京發生驚人蓄意駕車撞擊、輾壓前妻事件，41歲嫌犯吉姓男子在逃離現場過程中，還兩次撞擊路上車輛，並持刀刺傷多位熱心圍捕民眾。吉嫌則意圖自殺未遂，隨後被警方逮捕。

澎湃新聞報導，此一事件發生在南京秦淮區金鑾巷，5月29日21時許，吉男疑因感情糾紛，租來的白色轎車把前妻撞倒在地，吉男不顧現場熱心民眾阻攔，駕車再次輾壓倒地的前妻，隨即駕車逃離。

事發現場一輛黑色轎車車頭嚴重受損。（取材自現代快報）
事發現場一輛黑色轎車車頭嚴重受損。（取材自現代快報）

在逃離的過程中，吉男先與其他車輛發生碰撞，導致安全氣囊彈出而無法行駛。吉男隨後持刀搶得一輛轎車後繼續逃竄。在洪武路和中山東路交叉口再次發生交通事故，所搶車輛也無法再駕駛。吉男隨後在現被熱心民眾圍堵，其中一身形較胖的男子被吉男用刀刺傷，現場多名群眾也不同程度受傷。

警方表示，吉男是因感情糾紛行凶，事件共造成吉男自己、其前妻以及其他六名群眾受傷，八人均送醫治療，暫無生命危險。

一位白色衣著女子被撞倒後躺在馬路上，不遠處有一輛倒地的電動車。（取材自現代快報）
一位白色衣著女子被撞倒後躺在馬路上，不遠處有一輛倒地的電動車。（取材自現代快報）

環球時報銳評表示，在此次事件中，南京警方初步處置突發事件之快，以及向外界通報此事之迅速，值得大家由衷點贊。銳評表示，南京警方這一次的反應速度之快，可謂給各地做出了表率。

銳評並表示，最近一段時間連續發生了幾起針對無辜群眾的行凶傷害事件，公眾譴責肇事者和要求嚴厲懲罰他們的態度高度統一，這說明我們的社會充滿正義感，那些可能撕裂公眾對這種大是大非態度的蠱惑性論調受到了有力治理和壓制。我們的輿論場就應當是這樣價值觀明確並且不揉沙子的。

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