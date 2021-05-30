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溫州特斯拉連撞逾10車 鑑定指油門當煞車 車主喊冤

中國新聞組／北京30日電
浙江溫州一輛特斯拉Model 3連撞十餘輛車後騰空翻轉，車主受重傷。（取材自微博）
浙江溫州一輛特斯拉Model 3連撞十餘輛車後騰空翻轉，車主受重傷。（取材自微博）

去年8月，浙江溫州一輛特斯拉（Tesla）Model 3連撞十餘輛車後騰空翻轉，場面驚險，車主陳俊意更受重傷，經過七個多小時搶救、輸血近5000毫升後才保命。

每日經濟新聞報導，具備司法鑑定資質的溫州市汽車工程學會早前發布調查結果，顯示事故是車主踩錯踏板，把油門踏板當煞車踩所致，甚至有網民質疑車主是在「騙保」。

對此，陳俊意表示自己很冤，雙方對鑑定報告亦各執一詞。

據悉，事故發生時陳俊意駕駛的特斯拉撞擊時速高達120公里，溫州交警部門相關負責人指，特斯拉方面從後台調取數據顯示，車輛「失控」期間，車主腳一直踩在加速踏板上。溫州市汽車工程學會下屬司法鑑定機構表示，通過數據印證，發生碰撞前，車主的腳沒有踩制動踏板，而是踩在加速踏板上，車輛處於持續加速狀態且速度較快。

不過陳俊意卻稱，他事發時既沒喝酒也沒吸毒，不可能把車開得那麼快，當時是車輛突然加速，他煞車無效才出事。他續指，由於被撞車輛的車主（鄰居）每天都上門索償，而特斯拉方面堅稱車輛沒問題，他遂走保險理賠，並只能找到鑑定機構，承認自己是錯把油門當煞車。對此，上述溫州市汽車工程學會相關負責人表示，他們是受交警部門委託鑑定事故，不可能按照車主意願來出鑑定報告，陳男所指的情況他們根本不會受理。

據報導，陳俊意賠償給被撞車主的費用超過40萬元（人民幣．下同，約6.3萬美元），而事故造成他截掉30公分的小腸、腰椎裂掉，醫學鑑定為九級傷殘，令本來任職設計師、月入約5萬元的他失去工作能力，至今還在家休養，其妻為照顧他和孩子也關了自己開的店。休養期間，陳俊意每月還要支付4000至5000元的護理費，還有幾萬元的房貸，沒有收入之下他只能賣房維持生計。

而保險理賠完成後，陳俊意為事故花了20多萬元醫藥費，他曾諮詢Tesla能否基於人道主義進行補償，惟對方告知不能，僅指如再買車可予以一定優惠。

據都市快報報導，溫州市汽車工程學會是通過特斯拉美國的總部後台調取涉事車輛事發前傳輸到後台的數據，再和車上的EDR數據進行印證才得出鑑定結果。對此特斯拉中國相關工作人員僅表示「需要去核實一下」。

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