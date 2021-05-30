電視劇手機號碼是真人電話 民眾打爆 本人怒控

「神犬小七」播放畫面洩露山東濟南市民陶先生的手機號碼。(取材自新京報)

觀眾看電視，居然看到自己的手機 號碼被完整秀出！山東濟南市民陶先生因電視劇播出畫面，出現自己的手機號碼，導致被全國民眾打爆，怒告電視劇出品公司，官司纏訟將近一年，近日獲得勝訴，並得到一筆精神撫慰金。

澎湃新聞報導，「神犬小七」第14集播出畫面中，卡片寫到「這是我爺爺的愛心卡，電話是我爸爸的電話，電話號碼是…。」畫面特寫出現一支電話號碼，且正是陶先生使用的手機號碼，戲播出後，他接到全國各地民眾的來電，生活和工作都受到干擾，而且劇中出現「爺爺患有阿茲海默症」的設定，導致他和家人名譽受損，飽受精神壓力，因此向該劇出品公司「完美世界」提告。

判決書上表示，完美世界辯稱，電視劇於2019年6月27日播出，收到陶先生投訴後，同年11月22日已經在字幕畫面做了處理，也刪除人物對話。然而法院認為，由於電視劇影響力甚大，出品方未經允許公開陶某個人訊息，儘管不存在惡意，該放任的行為至少彰顯出其有一定的主觀過失，也對陶某造成生活困擾和精神損害。

最終出品公司敗訴，判決生效後10日內需向陶先生書面道歉，並且要支付精神損害撫慰金3.5萬人民幣（約5530美元）。

判決引發各界討論，有人驚呼「一直以為電視上的電話號碼都是假的⋯是劇方的錯，就應當承擔相應的責任」，有人好奇「肯定是粉絲想著會不會是藝人電話，然後就打了」，也有人批評打電話的民眾「好奇心可以不要那麽重啊，有那麽無聊嗎？」

另據北京 新浪網報導，企查查APP顯示，完美影視是一家影視文化投資 、製作及發行的公司，主營業務涵蓋影視項目開發、製作及發行和營銷、綜藝欄目、娛樂營銷、藝人經紀、演出活動管理、衍生經紀業務、影城院線等板塊。公司投資製作的電視劇包括「咱們結婚吧」、「打狗棍」、「麻辣女兵」、「神犬小七」、「陸貞傳奇」等。企查查顯示，完美影視由完美世界（002624）全資控股，公司間接持股企業達81家。