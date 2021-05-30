我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

電視劇手機號碼是真人電話 民眾打爆 本人怒控

中國新聞組╱北京30日電
「神犬小七」播放畫面洩露山東濟南市民陶先生的手機號碼。(取材自新京報)
「神犬小七」播放畫面洩露山東濟南市民陶先生的手機號碼。(取材自新京報)

觀眾看電視，居然看到自己的手機號碼被完整秀出！山東濟南市民陶先生因電視劇播出畫面，出現自己的手機號碼，導致被全國民眾打爆，怒告電視劇出品公司，官司纏訟將近一年，近日獲得勝訴，並得到一筆精神撫慰金。

澎湃新聞報導，「神犬小七」第14集播出畫面中，卡片寫到「這是我爺爺的愛心卡，電話是我爸爸的電話，電話號碼是…。」畫面特寫出現一支電話號碼，且正是陶先生使用的手機號碼，戲播出後，他接到全國各地民眾的來電，生活和工作都受到干擾，而且劇中出現「爺爺患有阿茲海默症」的設定，導致他和家人名譽受損，飽受精神壓力，因此向該劇出品公司「完美世界」提告。

判決書上表示，完美世界辯稱，電視劇於2019年6月27日播出，收到陶先生投訴後，同年11月22日已經在字幕畫面做了處理，也刪除人物對話。然而法院認為，由於電視劇影響力甚大，出品方未經允許公開陶某個人訊息，儘管不存在惡意，該放任的行為至少彰顯出其有一定的主觀過失，也對陶某造成生活困擾和精神損害。

最終出品公司敗訴，判決生效後10日內需向陶先生書面道歉，並且要支付精神損害撫慰金3.5萬人民幣（約5530美元）。

判決引發各界討論，有人驚呼「一直以為電視上的電話號碼都是假的⋯是劇方的錯，就應當承擔相應的責任」，有人好奇「肯定是粉絲想著會不會是藝人電話，然後就打了」，也有人批評打電話的民眾「好奇心可以不要那麽重啊，有那麽無聊嗎？」

另據北京新浪網報導，企查查APP顯示，完美影視是一家影視文化投資、製作及發行的公司，主營業務涵蓋影視項目開發、製作及發行和營銷、綜藝欄目、娛樂營銷、藝人經紀、演出活動管理、衍生經紀業務、影城院線等板塊。公司投資製作的電視劇包括「咱們結婚吧」、「打狗棍」、「麻辣女兵」、「神犬小七」、「陸貞傳奇」等。企查查顯示，完美影視由完美世界（002624）全資控股，公司間接持股企業達81家。

手機 投資 北京

上一則

疫苗緊缺 印度媒體呼籲撥通中國的電話

下一則

中國新冠疫苗接種破6億劑 鍾南山：估年底「群體免疫」

延伸閱讀

深田恭子爆瘦罹「適應障礙」 演藝活動急喊停

深田恭子爆瘦罹「適應障礙」 演藝活動急喊停
新澤西博根郡 載歌載舞慶亞太文化月

新澤西博根郡 載歌載舞慶亞太文化月

一部電視劇的力量

一部電視劇的力量
陳建斌 話劇眼光看世界

陳建斌 話劇眼光看世界

熱門新聞

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

2021-05-28 10:00
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
32歲的理髮師，因投資失敗，駕駛BMW轎車，衝撞正在過馬路人行道上的人群，多名行人被撞飛。（新浪微博照片）

大連BMW撞人群 5死5傷 男理髮師投資失敗報復社會

2021-05-23 09:42
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36
在香港反送中運動裡右眼被射傷的女子，成為抗爭精神象徵，但近日中港媒體影射她眼睛無恙。(Getty Images)

梁振英懸賞13萬美元 尋找赴台的香港「爆眼女」

2021-05-25 15:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞