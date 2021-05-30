道德綁架式表白7億閱讀 抖音稱惡意炒作 永久封號

女主在抖音直播中與男性pk。（取材自紅星新聞）

近來頻傳爭議的直播再添一樁亂象。成都一名男子日前對一位偶遇女孩狂轟亂炸式追求並全程直播的表白行為，遭廣大網民痛批並質疑是一場自導自演博眼球的鬧劇，「道德綁架式表白」相關話題已超7億閱讀量。昨天，事件反轉，抖音 認定此事件為惡意炒作，封禁了男女雙方的帳號，女主角也出面稱整件事是「運營」主動找上門策畫，為此向公眾道歉。

紅星新聞報導，成都春熙路街頭一場「道德綁架式表白」日前被推上熱搜。5日，博主沈在河在微博 上爆料稱，半個月前，抖音用戶阿壯發表一條視頻稱，他在吃麵時偶遇一個女孩，在搭訕加微信 被拒後，他發布視頻想讓網民幫他「撈人」。6日就有一個名為德善的抖音用戶在該視頻下方回覆：「別撈了，我沒對象，那天我看見你想要我微信，我就跑了。」男子稱，他私信女孩表白，稱自己有房有車母胎單身，但都被德善拒收。

根據爆料，壯壯從6日開始，便開啟「窮追猛打」的告白之路，並將追求過程全程錄視頻發布至抖音。其中包括多次尾隨女子下班，拍下女子吃飯、回家的全過程，買了女子在畫室一周的課等等，還在19日準備了橫幅、玫瑰花、禮物，為「520」的表白做準備。

這條告白視頻被爆出後，收割了一波流量，並被推上微博熱搜。有人驚訝於壯壯的行為，更多人質疑這是自導自演的炒作鬧劇。對此，女主角德善一度否認炒作。

抖音介入調查後回應稱，經核實，男女雙方當事人帳號存在同一運營者，是策畫拍攝，存在惡意炒作等違規行為，已永久封禁男女雙方共四個抖音帳號。

報導說，該事件女主角德善28日發視頻稱，此事是「運營」主動找上門策劃，她並多次鞠躬道歉表示真的做錯了，希望網民能「口下留情」，不要傷及她的家人。

據了解，目前這名自稱姓翁的德善帳號不僅被抖音封殺，也被快手、微博等各平台永久封殺，用她的話來講就是「封臉」。至於是哪個公會策畫的？她不願意透露。