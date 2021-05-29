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「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

中國新聞組 /北京29日電
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳，甚至還有「亂倫同好」群組，在裡面進行換妻、換女兒等交流。這樣的誇張事件，讓許多中國網友直喊「毀三觀」，要警方快點介入調查，但對於此事件是真有其事，還是惡意造假，目前不得而知，有待警方釐清。

據網站「唯美村」報導，該「鄂州父女」共有139張照片外流，甚至還包含一家三口自拍女兒裸體背影照，還有誇張的「父女壞壞的影片」，據了解，除了這一家三口亂倫外，還有其他家庭也有類似情況，「同好」間彼此還會互相交流。

據報導指出，該父親是做工程、女兒則是就讀法律相關科系的大學生，家人群組對話中常常出現關於性愛、露骨對話，有在父親的要求之下，女兒自拍火辣照來滿足父親，更被懷疑女兒懷了父親的骨肉。

而從報導中一家人對話中顯示，亂倫的不僅僅他們一家3口，甚至還有和其他有相同愛好的家庭之間，彼此有所交流，相互分享自家女兒裸體學習的情況、父母性愛時女兒在旁赤裸自拍、父女性愛的影片等等。不少網友評論表示，「挑著看完，三觀盡毀」、「他們有圈子的，還有孩子也加入，這瓜要是真的能報警嗎」、「看完了，大無語毀三觀，吐了」、「感覺他們是一個大群體，太可怕了」。

網友們也呼籲警方介入調查，並到湖北省公安廳的官方微博留言，但官方沒回應，還疑似下達封鎖令，原本在微博搜索「鄂州」等字眼，可以看見無數網友議論此事，一夜之間盡數消失，而被網友點名的湖北省公安廳、鄂州市公安局、鄂州市公安局網安支隊等等，在微博均沒有回覆網友呼喚，反而是網友留言「被消失」，只剩零星網友留言夾雜在其他留言之中。

亂倫事件有數百張照片、影片在網上流傳。（取材自微博）
亂倫事件有數百張照片、影片在網上流傳。（取材自微博）

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