黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

監控片段裡有一男一女在疑似學校教室內發生性行為。（視頻截圖）

近日網上瘋傳一段監控影片，指黑龍江科技大學有一對男女在教室內發生性行為，更傳出影片中的女大學生已經跳樓自殺。有專家分析，這種上傳構成傳播淫穢物品罪；環球時報評論也主張上傳不雅視頻者必須受到懲處。

香港 01報導，事發在5月16日下午1時至2時之間，當時教室空無一人。影片所見，兩人最初只是在教室的角落擁吻，之後就發生性行為。不過有一點值得留意，監控鏡頭曾經數次改變視角或重新對焦，疑似背後有人為操作。此外，有眼見網民發現，女生在發生性行為期間，曾經一度望向鏡頭方向，似乎早已知悉有監控存在。

女學生整理衣服離開。（視頻截圖）

哈爾濱市警方相關工作人員在回應媒體查詢時指出，將會就上述事件進行調查。另一方面，黑龍江科技大學黨委宣傳部表示，學校已在調查不雅監控影片被洩露一事，同時又澄清「女生跳樓」的消息是謠言。

來源：YouTube

對於影片在網上瘋傳一事，中國 政法大學傳播法研究中心副主任朱巍稱，將監控影片在網上公開涉嫌侵犯他人私隱，不但引起關注，亦對當事人和學校造成不良影響，屬於犯罪行為，罪名包括有侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪、傳播淫穢物品罪等。

上海大邦律師事務所律師丁金坤也說，法律上學生在教室內行為不當是違反校紀，應以校規處理，「此次幸好教室無人，情節輕微，否則在公共場所發生關系，有傷風化，也將被治安處罰。」但公開片段的人就罪責嚴重，已涉嫌侵犯他人私隱，同時也涉嫌淫穢，須承擔民事責任。