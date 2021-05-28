3歲童被老師罰吃屎？只因不好好讀書吃飯

涉事幼兒園。（取材自海報新聞）

中國 雲南昆明一間幼兒園傳出誇張虐童事件；受虐女童母親爆料指出，幼兒園老師以不好好讀書吃飯為由，懲罰她的女兒到廁所吃糞便，不過涉事幼稚園否認此事。目前當地教育單位已展開調查。

據「海報新聞」報導，女童母親李女士表示，孩子目前已經從涉事幼兒園休學，現在在等待警方和教育局 的調查結果。她表示，如果孩子所說情況屬實，希望能嚴懲幼兒園及相關老師。

李女士說，5月23日晚上，3歲多的女兒張月（化名）告訴她，幼兒園一榮姓老師懲罰其吃屎。她當時感到很震驚，立即就打給幼兒園張姓老師核實情況，但對方予以了否認。

來源：YouTube

24日早上，李女士在天還未亮時喊醒了小女兒張月，再次了解情況，並錄下了視頻。在這段7分鐘的視頻中，女兒張月告訴她，因為自己不好好讀書，被老師罰用紙巾在廁所沾屎吃。孩子還表示，事發時有老師跟同學還看到過。李女士認為，孩子迷迷糊糊說的話是可信的，此前孩子也未曾有過撒謊的情況。

李女士報警後在轄區朱警官的陪同下，詢問了幾個孩子的同學，有兩名同學表示確有其事。

李女士表示，女兒5月初剛到這所學校，發生這種事情實在讓她難以接受，「我家（孩子）才去了18天，在場有那麼多孩子直接說出榮老師，她也沒說其他老師，不可能冤枉她，然後他們那個園長就說如果事實結果出來，她讓那個老師給我們道歉，我也不接受任何道歉。」

報導說，事涉幼兒園表示，調查結果尚未明確，不願多說。