我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

3歲童被老師罰吃屎？只因不好好讀書吃飯

中國新聞組／北京28日電
涉事幼兒園。（取材自海報新聞）
涉事幼兒園。（取材自海報新聞）

中國雲南昆明一間幼兒園傳出誇張虐童事件；受虐女童母親爆料指出，幼兒園老師以不好好讀書吃飯為由，懲罰她的女兒到廁所吃糞便，不過涉事幼稚園否認此事。目前當地教育單位已展開調查。

據「海報新聞」報導，女童母親李女士表示，孩子目前已經從涉事幼兒園休學，現在在等待警方和教育局的調查結果。她表示，如果孩子所說情況屬實，希望能嚴懲幼兒園及相關老師。

李女士說，5月23日晚上，3歲多的女兒張月（化名）告訴她，幼兒園一榮姓老師懲罰其吃屎。她當時感到很震驚，立即就打給幼兒園張姓老師核實情況，但對方予以了否認。

來源：YouTube

24日早上，李女士在天還未亮時喊醒了小女兒張月，再次了解情況，並錄下了視頻。在這段7分鐘的視頻中，女兒張月告訴她，因為自己不好好讀書，被老師罰用紙巾在廁所沾屎吃。孩子還表示，事發時有老師跟同學還看到過。李女士認為，孩子迷迷糊糊說的話是可信的，此前孩子也未曾有過撒謊的情況。

李女士報警後在轄區朱警官的陪同下，詢問了幾個孩子的同學，有兩名同學表示確有其事。

李女士表示，女兒5月初剛到這所學校，發生這種事情實在讓她難以接受，「我家（孩子）才去了18天，在場有那麼多孩子直接說出榮老師，她也沒說其他老師，不可能冤枉她，然後他們那個園長就說如果事實結果出來，她讓那個老師給我們道歉，我也不接受任何道歉。」

報導說，事涉幼兒園表示，調查結果尚未明確，不願多說。

教育局 中國

上一則

時隔15年 萬佛頂 峨眉山上重開放

下一則

朱家窯 甘肅馬拉松後舉國皆知

延伸閱讀

雲南青海地震災情較小 專家指人口不密震源深

雲南青海地震災情較小 專家指人口不密震源深
至少2死17傷 雲南漾濞6.4級地震 撤離2.1萬人

至少2死17傷 雲南漾濞6.4級地震 撤離2.1萬人
中國雲南漾濞縣連續地震 最強規模6.4

中國雲南漾濞縣連續地震 最強規模6.4
上海開打只需1針新冠疫苗 雲南邊境97%接種

上海開打只需1針新冠疫苗 雲南邊境97%接種

熱門新聞

中國地產首富，「貝殼找房」、「鏈家」董事長左暉。圖取自新浪財經

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

2021-05-20 16:05
女子露出詫異的表情。（取材自瀟湘晨報）

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

2021-05-22 10:00
袁隆平被稱為中國雜交水稻之父。（中新社）

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

2021-05-22 02:00
網傳劉男同事稱他喜歡在朋友圈曬女朋友，但拍照角度有些奇怪。（取材自電商報）

華為男遭爆騙砲千女 他回嗆憑實力：哪個男的不髒？

2021-05-21 13:00
青海果洛州瑪多縣發生7.4級地震。新華社

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

2021-05-21 19:55
央視網在文章中指甘肅省的馬拉松事故導致21人死亡，極為罕見。（新浪微博圖片）

甘肅馬拉松21死悲劇 中國這些官媒同批主辦方

2021-05-23 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打